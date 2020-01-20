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Краска – современный и модный материал для декорирования стен
|Ксения ДАВЫДОВА
|20 Января 2020 г.
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Оформление стен и перегородок всегда играло большую роль при создании интерьера помещения. Но раньше выбор был не особо велик. Стены и перегородки либо белили, либо наносили на них обои. С принтами, однотонные или фотообои – такой незыблемый ассортимент предлагался потребителям. Сейчас на рынке присутствует огромное количество декорирующих материалов нового поколения. Большим спросом пользуется, к примеру, краска.
Особенности декоративной краски
Декоративная краска способна не только просто идеально ложиться на поверхность. Она может создавать некоторые визуальные эффекты. Помимо однотонных составов, соединения могут как бы воспроизводить разные интересные материалы. В их числе:
Вариаций огромное количество, их большое разнообразие потенциальные покупатели могут посмотреть в каталогах, предлагаемых компаниями, реализующими или производящими такую продукцию. Кстати, большой ассортимент красок можно посмотреть, выбрать и приобрести через вот этот сайт: https://sanmarco-vernici.ru/kraski-i-gruntovki/dekorativnye-kraski/. Интернет-портал sanmarco-vernici.ru представляет итальянские декоративные краски, способные на 100% удовлетворить все потребности в ремонте стен и всевозможных межкомнатных перекрытий.
Особенности несения декоративной краски
Если есть желание просто видеть однотонное красивое покрытие «без всяких там штучек» или краска сама по себе богата своими внешними характеристиками (присутствует эффект «металлик», бархата и т.д.), тогда для нанесения материала достаточно будет краскопульта, кисти или валика (иногда эти приспособления совмещают). В итоге стену или перегородку украсит модное и стильное покрытие и ничего использовать больше не надо.
А когда стоит задача получить более интересную поверхность, наносить декоративный элемент надо уже с помощью определенных техник. Например, использовать мокрый валик. Монотонность покрытия при этом будет визуально разбита, а поверхность обретет некоторую рельефность. Имеются и другие приемы:
Здесь имеется достаточно придумок, можно и как-то по-другому экспериментировать самостоятельно.
Иногда для получения нужной поверхности хватает одного слоя краски, в других случаях необходимо пройтись по стене 2-3 раза.
Выбирая материал, стоит в магазине попросить фотографию, где краска хорошо будет видна в каком-либо интерьере, потому что представленные квадратные образцы могут иногда создать ложное впечатление, как она ляжет на поверхность и будет смотреться в итоге. В интернете аналогично – стоит поискать на сайте более полную картинку с готовым решением.
Краски в тренде
Модной сейчас можно назвать любую краску, главное в тенденциях, чтобы она поддерживала задуманный интерьер, не разрушала, а наоборот дополняла его.
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