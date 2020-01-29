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Ковры прямоугольной формы — универсальный выбор
|Ксения ДАВЫДОВА
|29 Января 2020 г.
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Учитывая индивидуальные особенности каждого конкретного интерьера, подбирается соответствующее напольное покрытие. Но есть вариант, который подойдет практически для любой обстановки. Речь идет про элегантный ковер 2 на 3 в классическом оформлении. Изысканные узоры в сочетании с благородным дизайном всегда уместны и способны легко адаптироваться под окружающую обстановку.
Для Марокканского, Барокко и Арт-Деко стилей
Для этих направлений характерны выразительные акценты, роскошные аксессуары, помпезность и смелые решения, например, зеркала и картины в резных рамах. Меблировка соответствующая: крупные ножки, плавные изгибы, обилие подушек и дорогостоящая обивка. Винтаж добавит атмосферу особого шика и роскоши.
Абстрактные и цветочные мотивы изумительно будут смотреться как на длинноворсовом ковре, так и на нежном шелковом изделии. Из освещения — шикарные люстры с хрустальными подвесками, тканевые абажуры с бахромой, канделябры с патинированием, торшеры и подвесные бра в едином стиле.
Для Скандинавского и Эко стилей
Минималистическая атмосфера здесь переплетается с приглушенными оттенками. А в материалах главенствует натуральность: древесина, камень, пробковая поверхность. Не придумать лучшего дополнения, чем палас из натурального хлопка или шерсти. Тогда как подвесные лампы, плетеные корзины, соломенные массивные подсвечники и цветочные горшки станут гармоничными завершающими штрихами.
Для Hi-tech и Loft
Эти два стиля очень похожи между собой, но имеют ряд характерных отличий. Так, направление Лофт больше сконцентрировано на минимализме. Тогда как своеобразной изюминкой инновационного Хай-тек стало обилие всевозможных технологических решений, стекла и сияющего металла. Между тем, в обоих интерьерах прекрасно будет смотреться ковер небольших размеров однотонный либо с геометрическими узорами. Яркие расцветки возможны, но в данном случае лучше от них воздержаться. Достойная альтернатива — коричневые, песочные оттенки, а также черный, белый и прочие базовые цвета.
В то же время, традиционное английское и французское направления и вовсе тяжело представить без добротного напольного покрытия прямоугольной формы. А из мебели прекрасным выбором станут массивные кресла, диван с отделкой Честерфилд, большой стол из натурального дерева, книжные шкафы и полки. Неповторимый стиль и камерность в обстановку привнесут камин и соответствующие аксессуары: газетницы, рамки для фото, тематические сувениры, каменные подставки под канцтовары.
За счет своей простой прямоугольной формы лаконичные ковры с легкостью адаптируются почти под любые решения декора. А за счет вариативности расцветок и рисунков дизайнерские возможности и вовсе становятся безграничными.
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