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«Кошмарное свидание»

37-летний американец обратился в СМИ, чтобы предать огласке историю своего неудачного свидания.

Оказалось, что он пригласил женщину на свидание и в качестве места встречи выбрал кинотеатр. Но во время просмотра фильма женщина слишком часто отвлекалась на мобильный телефон.

Как вспоминает мужчина, его мучения начались буквально сразу после начала фильма. «Она читала и отправляла сообщения примерно 10−20 раз за 15 минут», — не поленился подсчитать кавалер. Он попросил женщину уделить ему внимание и смотреть кино вместе, однако активное общение по СМС продолжилось. В итоге он попросил свою спутницу писать сообщения вне зала. Естественно, выйдя из кинотеатра, женщина поспешила отделаться от нового знакомого.

Но больше всего американца возмутило то, что женщина уехала на своей машине, а ему пришлось добираться до дома своим ходом.

Как пишет издание Austin American-Statesman, женщина утверждает, что отвечала на СМС всего лишь два или три раза.

В итоге недовольный «кошмарным свиданием» мужчина требует через суд вернуть ему стоимость билета в кино, а именно 17 долларов 31 цент (985 рублей. — Прим. ред.). Разойтись полюбовно у пары не получилось, так как женщина отказалась вернуть деньги кавалеру, который пытался заполучить их даже через младшую сестру женщины.

В своем судебном иске мужчина пишет, что из-за некорректного поведения спутницы он не смог насладиться фильмом, а сама женщина является «угрозой цивилизованному обществу».

МГ: Конечно, посылать СМС во время сеанса нехорошо, но ещё большим жлобством, сдаётся, выглядит поведение кавалера... И кто из них является большей «угрозой цивилизованному обществу», ещё надо посмотреть...

Робоженщина

Канадский изобретатель Ле Трунг создал женщину-робота по имени Aiko, пишет TechRadar. Кожа Aiko выполнена из силикона. По словам Трунга, это первый андроид, который может изображать боль и реагировать на неё. Он предполагает, что решения, применённые при конструировании Aiko, позволят совершить прорыв в протезировании.

Кроме того, изобретатель встроил в андроида программную систему BRAINS (означает примерно следующее: «Биометрическая нервная система робота с искусственным интеллектом»). Она позволяет Aiko разговаривать и взаимодействовать с людьми. В базу данных BRAINS заложено свыше 13 тысяч фраз.

Aiko довольно умна. Так, она умеет анализировать погоду и предложит зонт, если собирается дождь, либо одеться потеплее, если на улице холодно.

Издание отмечает, что робоженщина, хотя её и называют робоженой, не предназначена для исполнения супружеских обязанностей.

Робоженщину Ле Трунг создаёт в своём подвале с 2007 года. Для финансирования он использует собственные сбережения и кредитные карты.

МГ: Сдаётся, что в не слишком отдалённом будущем роботы придут на смену не только женщинам, но и мужчинам. Уж слишком настойчиво и всё чаще создаются человекоподобные машины. Вот только к чему это приведёт?!

Думать надо!

Исследователи из Великобритании сообщили, что им удалось выяснить, как работали исторические личности, которые сейчас считаются классиками и гениями.

Оказалось, что многие из них вовсе не тратили на работу много часов, а занимались трудом всего по четыре часа в день. Зато довольно много времени гениальные творцы прошлого проводили в раздумьях или отдыхая.

К такому выводу учёные пришли, анализируя архивные записи Чарльза Диккенса, Анри Пуанкаре и Ингмара Бергмана. Исследователи говорят, что вне зависимости от места жительства людей они все работали очень небольшое количество времени.

Почти все писатели прошлого, которые работали над созданием своих произведений, тратили на это совсем немного времени, но делали это регулярно. Редко кто из писателей работал только при наличии вдохновения, почти все они относились к писательскому труду как к работе и каждый день уделяли этому время. Правда, после написания произведений известные личности гуляли с друзьями, размышляли или просто спали.

Кроме того, также в результате исследования оказалось, что большее количество часов, проведённых за работой, только ухудшало общий результат.

МГ: Другими словами, хочешь создать нечто эпохальное, постарайся меньше времени тратить на саму работу, больше размышляй о важных делах. Это может позволить сделать работу более качественной и продуктивной.

Как выглядеть моложе...

Нидерландские исследователи Али Салах и Тео Геверс создали программу, которая позволяет определить возраст человека по одной лишь его улыбке. В проекте приняли участие почти пятьсот добровольцев. Возраст испытуемых колебался от восьми до семидесяти шести лет. Эксперимент заключался в том, что добровольцев просили показывать на камеру искренние и «деланные» эмоции – изображать улыбку, демонстрировать печаль, гнев, ужас, удивление.

После этого учёные анализировали характеристики улыбок: например то, насколько быстро поднимаются уголки губ. Далее эти параметры были формализованы таким образом, чтобы компьютерная программа могла осуществлять операцию по вычислению возраста и настоящих эмоций человека, сообщает ЕвроСМИ.

Когда исследователи провели параллельный эксперимент, то оказалось, что разработанная программа не делает ошибок в вычислении возраста, в то время как сами участники при определении возраста других испытуемых в среднем ошибались на шесть-семь лет.

МГ: А чтобы выглядеть моложе, следует, скорее всего, следовать нехитрому совету учёных – чаще улыбаться. Однако, по их утверждению, он может помочь только людям, которые старше сорока лет. А они-то как раз и хотят выглядеть моложе...

Агрессия к прекрасному

Учёные смогли объяснить, почему нам всегда хочется погладить ребёнка по его прелестным щёчкам или «съесть» лапку у пушистого щенка. Наверное, это чувство знакомо многим.

Данное проявление чувств называется «агрессия к прекрасному», и этот механизм срабатывает в мозгу человека каждый раз, когда он видит что-то, что заставляет его умиляться.

Согласно исследованию, проведённому психологами Йельского университета, агрессия к прекрасному помогает человеку сохранить эмоциональное равновесие. Не только отрицательные эмоции, по и переизбыток положительных может выбить человека из колеи.

Ведущий эксперт Ориана Арагон утверждает: «Такие чувства помогают человеку восстановить психологическое равновесие. Чаще всего такое происходит, когда человек переполнен сильными положительными эмоциями. И люди, которые позволяют себе быть несколько агрессивными к приятным вещам, легче возвращаются к своему эмоциональному балансу».

«Конечно, взрослые не хотят причинить детям никакого вреда, это лишь механизм, который помогает регулировать положительные эмоции».

Получается, что нам хочется потрепать ребёнка по его пухлым щёчкам потому, что мы просто не можем преодолеть умиление.

МГ: Однако нельзя забывать, что ребёнок может вовсе не разделять ваших эмоций и воспринять «угрозы» всерьёз...

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