Кошмарная диета: чем питались наши пращуры? Вам бы это точно не понравилось

"Наши предки в каменном веке вели далеко не такой здоровый образ жизни, как утверждается в некоторых справочниках. Об этом в очередной раз свидетельствует новое исследование", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Сторонники так называемой палеодиеты или диеты каменного века делают ставку на продукты питания, которые, как предполагается, были в распоряжении людей еще до развития земледелия и скотоводства около 10 тыс. лет назад: мясо, рыба, ягоды, травы и семена, при этом никаких продуктов, прошедших обработку, злаков, бобовых и почти полное отсутствие углеводов".

"С точки зрения науки, палеодиета вызывает вопросы во многих отношениях, - отмечает автор статьи Давид Реннерт. - По мнению нутрициологов, положительное воздействие на здоровье или вовсе сокращение болезней цивилизации, как пропагандируют сторонники этой диеты, спорно: очень высокая доля продуктов животного происхождения и полное отсутствие злаков и бобовых в питании в долгосрочной перспективе могут негативно сказаться на здоровье. То, что наших предков, охотников и собирателей, обходили стороной многие болезни, широко распространенные сегодня, вероятно, было скорее связано с их низкой продолжительностью жизни, чем со "здоровым образом жизни".

"Среди археологов идея палеодиеты также встречает возражения: археологические находки свидетельствуют о том, что типичного питания каменного века могло вовсе не существовать. Вероятнее, до развития сельского хозяйства питание людей просто ориентировалось на имевшиеся ресурсы. Лишь недавно ученые обнаружили в Южной Африке углефицированные растительные остатки, содержавшие очень большое количество крахмала. По-видимому, уже 170 тыс. лет назад в меню присутствовали богатые углеводами растения (...)", - говорится в статье.

Новое исследование, проведенное в Норвегии и опубликованное в научном журнале Quaternary International, и вовсе показывает, насколько нездоровым было питание людей в каменном веке.

"Исследователи изучили остатки еды, найденные на стоянках людей каменного века в норвежской Арктике - и обнаружили в них высокое содержание ядовитых тяжелых металлов".

"Так, в остатках атлантической трески было обнаружено крайне высокое содержание кадмия. "Оно превышает максимально допустимую концентрацию, установленную Европейским агентством по безопасности продуктов питания, более чем в 20 раз", - пишут исследователи из команды Ханса Петера Бланкхольма из Арктического университета Норвегии в Тремсе. Был также установлен высокий уровень свинца и ртути - причем не только в рыбе", - говорится в статье.

"Исследователи также изучили останки тюленей. Заметные следы разрезов на костях позволили предположить, что животных убивали не только ради меха, но и для получения мяса. (...) Здесь содержание тяжелых металлов, поражающих внутренние органы, также было очень высоким", - передает издание.

"Впрочем, неясно, какую часть питания жителей Арктики составляли эти продукты - и доживали ли они вообще до возраста, когда могли развиться тяжелые заболевания".

"Вероятная причина высокого содержания тяжелых металлов звучит пугающе актуально: исследователи предполагают, что она связана с климатическими изменениями. Из-за потепления климата лед и вечномерзлые грунты таяли и высвобождали накопленные металлы. Растущий уровень моря в свою очередь способствовал тому, что в воду из земной коры попадало больше тяжелых металлов", - пишет Der Standard.

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Перевод Inopressa.ru

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