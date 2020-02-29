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Кошка боится ветеринара? Поставьте ей специальную музыку!
По инф. polit.ru   
29 Февраля 2020 г.
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Ученые под руководством Аманды Хемптон из Школы ветеринарной медицины Университета штата Луизиана утверждают, что звучащая в кабинете ветеринара музыка снижает уровень стресса у кошек во время врачебного осмотра. Но это должна быть музыка, сочиненная специально для кошек.

Хотите, чтобы кошка не боялась ветеринара? Поставьте ей специальную музыку

Музыку для кошек придумал композитор и виолончелист, солист Национального симфонического оркестра США и автор исследований в области восприятия музыки Дэвид Тэйе. Он исходил из предположения, что на восприятие звуков тем или иным видом животных влияют процессы развития мозга у эмбриона и характерные вокализации вида. Например, в человеческой музыке часто используется частота, близкая к частоте пульса человека, поскольку плод слышит биение сердца матери, начиная с шестого месяца беременности. Также произведения, приятные для человеческого уха, содержат частоты из вокального диапазона человека.

Для кошек, по мнению Тэйе, важную роль играют звуки, сопровождающие сосание котенком молока, а также звуки мурлыканья. А их вокальный диапазон в среднем на две октавы выше, чем у людей. Музыкальные произведения, написанные Тэйе по этим принципам, были проверены в независимом исследовании ученых Висконсинского университета. В статье, вышедшей в журнале Applied Animal Behaviour Science, подтверждалось, что музыка для кошек вызывает отклик у целевой аудитории и что «кошки проявляют значительное предпочтение и интерес к музыке, соответствующей своему виду».

В новом исследовании оценивалась стрессовая реакция кошек при осмотре у ветеринара, когда в кабинете звучало одно из произведений Дэвида Тэйе, классическая музыка («Элегия» Габриэля Форе) или музыки вовсе не было. Степень стресса оценивалась как по поведенческим реакциям кошек, так и по отношению числа нейтрофилов и лимфоцитов в анализе крови.

Поведенческий анализ показал, что кошки, слышавшие специальную кошачью музыку, были менее подвержены стрессу от встречи с ветеринаром по сравнению с остальными. Анализ крови этого не подтвердил, но авторы предполагают, что двадцатиминутное пребывание в кабинете врача — просто недостаточно долгий срок, чтобы музыка могла повлиять на эту характеристику.

Иногда и людям в кабинете врача музыка не помешает, до чего порой бывает боишься визита к доктору. А кошки, конечно, очень удивили. И так они существа весьма любопытные, и им еще при осмотре музыку, оказывается, подавай. Да не абы какую!

В популярной песенке поется, что кошки не похожи на людей. Да смахивают они на нас однако!

А у нас есть и другие публикации про мир братьев меньших, кое-что можно вам прочитать прямо здесь:

Polit.ru

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