Коронавирус против спорта

Пандемия коронавируса внесла жесткие коррективы в спортивные события. Турниры отменяются во всем мире, огромные спортивные комплексы уходят на карантин. На этом фоне ярким пятом смотрится продолжающийся чемпионат Беларуси по хоккею. По словам защитника сборной страны Степана Фальковского, «паники никакой нет».

В России тоже нет паники, болельщики по-прежнему надеются на чудо, и по инерции не утихает интерес к спортивной аналитике. Однако спортивные комплексы закрываются и в России: спортивные чиновники придерживаются мирового тренда, где оптимизм и вера в победу над ОРЗ, гордо и загадочно именуемым COVID-19, выглядят более чем экзотично.

Отмена спортивных событий приняла глобальный лавинообразный характер. 12 национальных олимпийских комитетов выступили за перенос Олимпийский игр 2020, среди них – США, Норвегия, Сербия, Словения, Хорватия, Швейцария и другие. Игры в Токио, запланированые на период с 24 июля по 9 августа 2020 года, могут перенести на год. Глава МОК Томас Бах сказал в воскресенье, что комитет будет совещаться и примет решение в течение четырех недель. По мнению высокопоставленных функционеров МОК, Олимпиада-2020, скорее всего, будет перенесена.

Руководство Международной федерации легкой атлетики тоже готово пересмотреть время проведения международного турнира 2021 года, если МОК решит перенести олимпиаду.

Не все ясно и с баскетбольным турниром. 12 марта Международная организация баскетбола и Евролига приостановили соревнования под своей эгидой, причина та же – коронавирус. В среду на заседании баскетбольной Евролиги и Кубка Европы будет обсуждаться вопрос о продолжении сезона. Руководство Евролиги надеется на продолжение сезона, однако некоторые клубы выступили за его завершение. Как пройдут товарищеские матчи по баскетболу, покажет время.

Ранее на сайте УЕФА была опубликована информация о том, что на неопределенный срок отложены финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, запланированные на май, сообщают сайты scores24.live/ru и Scores24. Очень похоже на то, что в нынешнем году болельщики лишатся своих излюбленных зрелищ, хотя надежда уходит последней. Все чаще раздаются вопросы о том, почему нельзя проводить значимые, ожидаемые спортивные состязания без зрителей, в закрытом режиме, транслируя игру в интернет и тем самым сделав их доступными миллионам людей, ведь такая бодрая эмоциональная поддержка будет очень кстати в эти непростые дни.

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