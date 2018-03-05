Контурная пластика губ, скул и носогубных складок: в чем основные плюсы?

Сейчас довольно большой популярностью пользуется процедура, позволяющая откорректировать недостатки лица, которые появились как результат естественного течения времени в виде возрастных изменений, а также связаны с внутренними особенностями строения кожи.

Для осуществления контурной пластики необходимы филлеры – «заполнители». Они могут быть как перманентными, то есть не рассасываемыми, так и биодеградируемыми. Наиболее подходящим вариантом являются филлеры с гиалуроновой кислотой. Именно этот вид полностью биологически совместим с тканями человека, а значит и безопасен. Биодеградируемые препараты способны полностью рассасываться в организме, следовательно, максимально корректировать возрастные изменения через определенный промежуток времени. Таким образом, удается достичь лучшего результата и естественного внешнего вида, а значит сохранить красоту и привлекательность в любом возрасте. Контурная пластика сейчас интересует многих представительниц прекрасного пола, на что есть весомые причины.

Гиалурон стимулирует выработку коллагена и эластина, что придает коже сияющий молодостью вид. Кроме того, ее увлажнение также во многом зависит от вещества, поскольку оно способствует выработке жидкости, которая нам нужна. Контурная пластика дает такой результат: мы получаем более здоровый цвет лица, подтянутую кожу, а, следовательно, и привлекательный внешний вид.

После того, как получилось убедиться в том, что это абсолютно уникальное и естественное вещество, возникает вопрос: для чего делать инъекции? На самом деле, все просто. С течением времени кожа теряет гиалуроновую кислоту, поэтому ее количество необходимо восполнять. Стабилизированная гиалуроновая кислота действует куда более эффективно, поскольку она рассасывается медленно, сохраняя эффект процедуры на долгое время.

Филлеры подходят для следующих целей: заполнение морщин, коррекция скул, носа и т.д., создание объема в определенных зонах лица. Таким образом, можно не только оттянуть поход к пластическому хирургу, но и вовсе избежать его.

У этой методики нет возрастных ограничений, можно улучшать свое лицо уже с восемнадцати лет. Данная процедура для губ или гармонизация пропорций лица может пригодиться действительно в любом возрасте, так что актуальность услуги не вызывает никаких сомнений. С этим вряд ли кто-то будет спорить.

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