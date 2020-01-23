Компьютерные игры: основные различия и любопытная информация

Кто как проводит время за компьютером, а некоторые люди предпочитают там играть. Компьютерные игры для этого и были созданы – чтобы пользователи могли ярко, интересно и насыщенно проводить свое время. Может быть, в компании с самим собой, так как есть игры с режимом для одного, или в кругу единомышленников (существуют еще и многопользовательские игры). В одни компьютерные игры можно играть без установки на свой ПК, другие нужно на устройстве разместить, например, скачать Counter Strike. У компьютерных игр есть разные модификации, которые создают не только специалисты, но и продвинутые игроки. В интернете можно найти предложения модификации скачивать, например сборки кс 1 и 6.

Компьютерные игры различаются не только по количеству игроков, но также по жанрам, тематике, возрастному цензу, стоимости (есть платные и бесплатные). Иногда игру легко бывает скачать из интернета, но чтобы усовершенствовать процесс, надо потом у производителей/ реализаторов оплачивать отдельные опции.

Игры могут быть рисованными или анимационными (в двух- или трехмерном пространстве). Такие продукты могут быть представлены на одной или нескольких платформах.

Среди наиболее популярных жанров игр – боевики, приключения, стратегии, ролевые, развлекательные, обучающие и головоломки. Игры могут представлять собой также жанровый микс.

Чем, например, характеризуются игры-приключения? У таких проектов существует законченная сюжетная линия, в процессе прохождения игрок будет знакомиться с подробностями игры. В головоломках пользователю предлагается поиск решения логических задач. Обучающие, как понятно уже

из названия, способны повысить в какой-то из сфер (тем) уровень знаний игрока, помочь ему усвоить какие-то новые навыки или закрепить ранее полученные умения. Обучающие игры хороши для пользователей разного возраста. В «обучалки» с удовольствием играют мальчишки и девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки. Развлекательные игры тоже интересны разным поколениям. Задача таких игр в первую очередь впечатлить пользователя визуальными и звуковыми эффектами без яркого акцента на сам процесс игры.

Есть еще такой жанр игр, как симуляторы. Он тоже очень популярен, так как воспроизводит процессы реальной жизни. Классические примеры симуляторов – управление автомобилем или самолетом.

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Игра «Super Mario» стала одним из самых продаваемых продуктов, а самой первой компьютерной игрой была Space Wars, которая была создана в далеком 1961 году.

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