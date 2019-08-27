Компания Париматч подписала договор с киберспортивным клубом

Букмекерская контора Париматч — это одна из самых первых компаний, появившаяся на постсоветском пространстве и за 20 лет работы обзавелась множеством отзывов как положительных, так и отрицательных. По большому счёту не существует букмекерских контор с одними лишь положительными отзывами. Всегда найдутся недовольные теми или иными услугами. Однако цифры говорят сами за себя и на сегодняшний день уже открыто более 400 пунктов приёма ставок, не считая возможность поставить на любимую команду онлайн посетив сайт https://infoparimatch.com/bonusy или другие порталы.

С 2017 года БК «Париматч» запустил новую версию сайта, отличающуюся большей надёжностью и функциональностью. Теперь принимаются даже ставки Live в реальном режиме времени. После прохождения простой регистрации будет доступный просмотр коэффициентов и ближайших игр. Однако необходимо указывать настоящие данные, ведь при выводе денег они будут тщательно проверяться и иногда требуется предъявить сканы паспорта. Для удобства можно скачать приложение на свой мобильный и всегда оставаться на связи, просматривая новости и обзоры из мира спорта. Вывести заработанные средства можно различными способами, выбрав наиболее предпочтительный вариант. По всем вопросам оказывается круглосуточная поддержка и помощь по телефону или электронной почте.

Букмекерская компания Parimatch часто становится партнёром какой-либо спортивной команды или мероприятия. Так в августе она стала спонсором сборной России по киберспорту на Чемпионате мира, который состоится в Южной Корее в середине декабря. Эмблема Parimatch будет красоваться на форме игроков. А на днях было заявлено о подписании соглашения о сотрудничестве с российским киберспортивным клубом forZe Esports. За годы успешной работы Париматч смогла хорошо себя зарекомендовать и теперь пользуется огромной популярностью. Компания всегда старается вести честную политику и идёт навстречу своим пользователям. Так недавно, все поставившие на победу киберспортивной команды Virtus.pro, спонсором которой являлась букмекерская контора, были приятно удивлены возвратом средств на свои счета. Дело в том, что команда проиграла, вылетев во втором раунде, но всё же смогла принести компании неплохие деньги. Поэтому все проигравшие ставки были возвращены. Благодаря такому отношению к игрокам, контора продолжает занимать лидирующие позиции среди букмекеров.

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