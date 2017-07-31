Коммерческая недвижимость: арендуем с умом

Деловым людям, а таких среди граждан возраста 55+ большое количество, иногда для ведения дел требуются коммерческая недвижимость. Это могут быть офисы, торговые или складские помещения. По мнению знатоков рынка, данный сегмент потихоньку начал выходить из кризиса. Отмечается тенденция тяготения арендаторов к офисам и складским помещениям с более широким уровнем комфорта и возможностями.

При аренде любого вида коммерческой недвижимости самое главное – проверить все документы арендодателя на владение объектами и при оформлении сделки обязательно заключить договор. Рассмотрим аренду торгового или складского помещения.

Если бизнес связан с торговлей или производством, то предпринимателю здесь необходимо присматривать складскую недвижимость. У нее различны функциональные параметры. Это может быть помещение, необходимое для снабженческих целей, оптово-заготовительных и других. Склад нужно подбирать с учетом характеристик единиц хранения: продовольственные или непродовольственные, фармацевтические или специального назначения. Коммерсант обращает внимание на географическое положение арендуемого помещения, на наличие и состояние подъездных путей, обеспечение безопасности хранения. Особое внимание – соответствие склада противопожарным требованиям. Важна площадь помещения, его состояние, размер ворот, если груз предполагается крупногабаритный, наличие вспомогательного оборудования (поддоны, стеллажи и т.д.). Ну и, конечно, ключевая составляющая – стоимость аренды и ее общие условия: оплата вперед за определенный период, возможность рассчитываться своей продукцией и т.д.

При выборе торгового помещения также нужно обратить внимание на документы. Если недвижимость предлагается на первом этаже жилого строения, она должна быть переведена по бумагам в категорию нежилых. К пристройкам также нужно отнестись осмотрительно, иногда их возводят самовольно, поэтому можно и аренду проплатить, и из помещения при этом «вылететь». Когда недвижимости требуется ремонт, можно вести с арендодателем разговор об отсрочке платежей. Стоит обговорить стоимость вспомогательных помещений – коридоров, кладовок или бытовых комнат. За них есть вероятность получить меньшую арендную плату, чем за непосредственно торговое место. Естественно, опять важна география, проходимость улицы, возможность беспрепятственного подъезда, наличие парковок и т.д.

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