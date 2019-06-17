Команда «КАМАЗ-мастер» высоко оценила ЦМК шины КАМА PRO NU 404

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Команда «КАМАЗ-мастер» приняла участие в ралли-рейде «Золото Кагана-2019» и вернулась домой с абсолютной победой в группе. Специалисты технической помощи российской команды подвели итоги тестирования продукции шинного комплекса KAMATYRES. Для комплектации автомобиля КАМАЗ 65808 с колесной формулой 8х8 были использованы ЦМК шины нового поколения – модель КАМА PRO NU 404 14.00 R20.
По итогу эксплуатации КАМА PRO NU 404 технические специалисты команды «КАМАЗ-мастер» выделили следующие характеристики: курсовая устойчивость, хорошая управляемость автомобиля, уверенное прохождение поворотов. В рамках ралли-рейда пробег шин составил 4 000 км. За время эксплуатации износ шин не зафиксирован.
При выезде на соревнования снаряженная масса автомобиля КАМАЗ 65808 составила 36 760 кг с нагрузкой на задние оси более 10 500 кг (5 250 кг на колесо).Машина технического сопровождения передвигалась преимущественно по асфальту со средней скоростью потока. На обгонах или при затяжных подъёмах скорость составляла более 100 км/ч. В дни проведения чемпионата в регионе была зафиксирована температура в диапазоне 25-27°C выше нуля.
«В песчаных степях Волгоградской области автомобиль двигался уверенно, с учетом того, что применялось различное давление в шинах. При этом и на асфальтовом давлении передвигаться по песку было вполне возможно. Задние шины, ввиду повышенной загруженности, 5 250 кг на колесо, приходилось раскачивать до 7,5 атм при допустимом значении в 7,42 атм (109 psi). Вызывало опасение то, что шины могут выйти из строя на длительных перегонах по асфальту, но все колеса за поездку остались целыми», – прокомментировал результаты эксплуатации КАМА PRO 404 технический специалист команды «КАМАЗ-мастер».
Грузовые шины повышенной проходимости KAMA PRO NU 404 предназначены для эксплуатации на любой оси полноприводных грузовых автомобилей, которые передвигаются преимущественно по мягким грунтам и в условиях бездорожья в любое время года. За счёт возможности изменения внутреннего давления модель шин нового поколения максимально адаптируется к условиям эксплуатации и типу дорожного покрытия. Оптимизированная конструкция шин обеспечивает повышенную долговечность.
«Желаем команде «КАМАЗ-мастер» успехов и в следующем соревновании – третьем этапе Кубка Мира по ралли-рейдам FIA – ралли «Казахстан-2019». Автомобиль технического сопровождения команды также будет укомплектован шинами КАМА PRO NU 404, которые, уверены, вновь покажут отличные результаты», – отметил Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».
Второй этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана-2019» прошёл в Астрахани. В соревнованиях приняли участие команды из России, Казахстана, Туркменистана, Латвии, Финляндии и Украины. Участниками гонки стали более 500 человек и более 240 единиц техники. Маршрут ралли пролёг по астраханским степям и оставил более 700 км пути.
Новости
KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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