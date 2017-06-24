Колодец, дай воды напиться

Как известно, вода – основа жизни. Ученые утверждают, что без воды человек не проживет и десяти дней, и то лишь, если он будет покоиться в тени при температуре воздуха 16-20 градусов. В старину сибирские поселенцы, обосновавшиеся на новом месте, первым делом рыли колодец. Это было важное и большое дело, ведь строительство колодца требует тяжелого физического труда и особого умения.

Умение здесь играет решающую роль. Необходимо с точностью выбрать место для колодца, чтобы вода прибывала в него быстро, постоянно и с достаточной высотой водяного столба. Для этого нужно правильно вычислить глубину залегания водного горизонта, от которого будет питаться колодец. Кроме того, участок должен стоять на устойчивом грунте – тогда колодец простоит долго. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в окрестностях присутствовали вредные стоки, ведь отравленная вода убьет всех, кто ее пил.

Наши предки в совершенстве владели древним искусством строительства колодцев. Лозоходцы безошибочно определяли место, а мастера-строители все делали так, чтобы живительная влага не иссякла. К счастью, умельцы не перевелись и в наши дни. Их мастерство по-прежнему востребовано, ведь большинство дачников в России традиционно получают питьевую воду из колодцев.

В этой традиции есть несомненный плюс. Особые свойства колодезной воды широко известны и не вызывают споров. Она является частью природного круговорота и, в отличие от водопроводной воды, проходит многослойную естественную очистку. Как правило, колодезная вода безвредна для здоровья, а ее вкусовые качества напрямую зависят лишь от глубины колодца.

Но что делать, если колодец на даче засорился? Звать на помощь знакомых? Неграмотный в этом деле работник способен только все испортить. Практика показывает, что непрофессионалы в шести случаях из десяти не могут справиться с проблемой, и приходится искать специалистов. Все это время приходится сидеть без воды или добывать ее на других, отдаленных участках, или вовсе покупать бутилированную воду в магазине. Всего этого можно избежать, если напрямую вызвать профессионалов, таких как работников компании «Старый колодец». Чтобы не быть голословными, приглашаем вас на сайт компании: https://skolodez.ru/reader/171-ochistka-kolodtsa-na-dache-pravilnyj-vybor-ispolnitelej. Здесь вы найдете все необходимое для того, чтобы привести в порядок ваш колодец и снова пить чистую, живую воду.

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