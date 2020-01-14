Коллекционирование фарфора: одни сплошные плюсы!

И раньше, и сейчас некоторые люди имели и имеют такое хобби, как коллекционирование. Круг предметов для собирательства существует просто огромный, к чему душа лежит, то и приобретают. Например, популярная шоу-вумен Опра Уинфри, замечательный актер Джонни Депп и красавица-актриса Деми Мур являются коллекционерами кукол. Кто-то имеет страсть к собирательству оружия, другие – к картинам-подлинникам, а третьих увлекает удивительный мир фарфора. О нем и поговорим.

Коллекционирование фарфора в первую очередь обуславливается тягой человека к изящному и прекрасному, ведь изделия из этого хрупкого материала просто наполнены всем этим. Люди, имеющие коллекционный фарфор и стремящиеся расширить свою домашнюю экспозицию, отличаются утонченностью вкуса и многогранной любовью к искусству. Каждая фарфоровая вещь – это история и сюжет, которые нашли воплощение в нежном материале.

Второй момент, который влияет на то, что предметом коллекционирования выбирается фарфор, это относительно недорогая стоимость изделий. Тем, кто не хочет или не может тратить космические суммы на формирование своего домашнего собрания фарфоровых изделий, вполне доступно приобретать многие такие предметы. Не все из них стоят баснословных денег.

Имея коллекцию фарфоровых изделий, можно украсить обогатить ими интерьер своего дома, сделать его утонченным, стильным, изысканным, интересным, необычным и точно не таким, как у всех.

Приобрести форфоровые изделия сейчас несложно. Комиссионные магазины, так называемые «блошиные рынки», продажи в онлайн-сфере и т.д. Отличные предложения по фарфору можно найти и на сайте магазина «Мир фарфора и монет». Здесь покупают и продают редкий коллекционный европейский фарфор. Рассмотреть предметы можно на качественно

выполненных фотографиях. Это всевозможные статуэтки, разного назначения посуда, декоративные подвесные тарелки и т.д. Магазин работает в Санкт-Петербурге, заказы доставляются по всей России, покупки отправляются застрахованными.

Коллекционирование фарфора – выгодное вложение денег. Вещи, выполненные из этого хрупкого материала, с годами не потеряют в цене, а наоборот возрастут. Чем больше лет будет фарфоровому изделию, тем выше соответственно обозначится его стоимость.

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