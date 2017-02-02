Когда женщинам мешает красота

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Воспитание музыкой

В индийской столице Нью-Дели предложили перевоспитывать нарушителей правил дорожного движения при помощи патриотической музыки и песен из болливудских фильмов. Об этом сообщило издание Mashable.

Согласно местным законам, чтобы вернуться за руль после некоторых нарушений, таких как вождение в состоянии алкогольного опьянения и перевозка пассажиров в грузовых автомобилях, необходимо пройти однодневные курсы переподготовки. Теперь обучение на них предложили сопровождать патриотическими и религиозными песнями, а также музыкой с положительным эмоциональным зарядом.

Представитель правоохранительных органов объяснил, что таким образом авторы предложения рассчитывают добиться лучшего усвоения преподаваемого материала. «Это делается для того, чтобы нарушители ПДД ощущали, что учатся, и в то же время получали определённое удовлетворение», — цитирует его слова сайт ndtv.com.

МГ: Интересно, а если нашим нарушителям почитать Уголовный кодекс под гимн России – это подействует?

Сколько длится любовь?

Бельгийские учёные утверждают, что продолжительность любви у женщин не более пяти лет – столько времени живёт это чувство даже у самых романтически натур.

Исследователи провели опрос, в котором женщины должны были оценить силу своего чувства к партнёру спустя разное время отношений. Оказалось, что уже спустя пять лет у всех девушек отмечалось снижение влечения к своему супругу или парню, а 80% опрошенных отметили, что и вовсе не испытывают былых чувств к своему возлюбленному спустя это время.

Всего в исследовании приняли участие несколько сотен девушек и женщин, которые разное время состоят в отношениях. Также они отвечали и на вопросы о том, изменилось ли к ним отношение их второй половинки.

Большинство утверждает, что и интерес их мужчин к ним также угас через пять лет.

Однако аналогичного опроса среди представителей сильной половины человечества сделано не было.

МГ: А может, это сама природа установила людям испытательный срок? Ведь, думается, пяти лет любви вполне достаточно, чтобы хорошо узнать друг друга...

Массаж вернёт любовь

Учёные из Индии пришли к выводу, что эффективным способом улучшить романтические отношения и даже возродить любовь является массаж.

По словам экспертов, прикосновения имеют очень важное значение для человека. Например, беременная женщина может контактировать со своим ребёнком, находящимся в утробе, поглаживая живот. Младенец чувствует эти прикосновения и толкается в ответ. Став взрослым, человек пытается воссоздать этот тактильный контакт с близкими людьми, напоминающий ему о единении ребёнка с матерью.

Таким образом, пишет ТСН, по мнению исследователей, массаж может существенно улучшить отношения пар. В частности, он снимает физическое напряжение и может возродить подлинные чувства, а также помогает в установлении доверительных отношений между партнёрами.

Учёные также ссылаются на статистику, согласно которой люди, практикующие со своим любимым человеком тактильные контакты не интимного характера, чаще скучают во время разлуки.

Индийский психолог Ратна Охра, специализирующаяся на отношениях мужчины и женщины, отметила, что даже простой массаж спины и головы с использованием ароматических масел поможет партнёрам установить более глубокую духовную связь, чем все остальные способы улучшения отношений.

МГ: Просто, как всё гениальное! Жаль только, что не всегда удаётся вовремя вспомнить добрые советы...

Когда женщинам мешает красота

Дорожные инспекторы Ставрополья объяснили, почему дамы часто попадают в аварии.

Впрочем, в их защиту можно сказать, что опускаться до анекдотов о блондинках они не стали и сразу подчеркнули, что «поведение на дороге в большей степени зависит не от половой принадлежности, а от характера, темперамента и, конечно, опыта вождения».

По наблюдениям экспертов, чаще всего аварийные ситуации возникают из-за того, что женщины пытаются накраситься во время движения, держат много посторонних предметов на приборной панели, забывают включать поворотники, управляют машинами в тесной одежде и неудобной обуви и отвлекаются от дороги на сигналящие автомобили. Справедливо, но возникает вопрос: чем из этого, кроме разве что подкрашивания губ (хотя кто знает!), не грешат мужчины?

Исходя из статистики, за прошлый год на Ставрополье произошло около двух с половиной тысяч аварий. Женщины были их виновницами только в 276 случаях, отмечает РИА «Новости». «Для подавляющего большинства женщин автомобиль – это средство передвижения, а не средство получения адреналина. По статистике, женщин, садящихся за руль в нетрезвом состоянии, меньше в разы», – добавили в ГИБДД.

В некоторых государствах делают всё возможное, чтобы женщины даже и не мечтали прокатиться с ветерком. В Саудовской Аравии, например, где водительские права – прерогатива мужчин, дам от руля отвадить решили довольно оригинальным способом. Их пытаются убедить, что управление автомобилем чревато серьёзными проблемами со здоровьем.

МГ: Ничего против женщин за рулём не имея, я всё же слегка напрягаюсь, если рядом оказывается машина, за баранкой которой дама... Может, это какой-то атавизм?

Лучше в тюрьму!

Житель Канзаса, ограбивший банк, чтобы не возвращаться домой к сварливой супруге и спокойно посидеть в тюрьме, признал свою вину во время судебного заседания. Об этом сообщает The Kansas City Star.

Обвиняемому, 70-летнему Лоуренсу Рипплу, грозит до 20 лет тюремного заключения. Как следует из материалов дела, мужчина в сентябре 2016 года пришёл в один из городских банков и передал кассиру записку, в которой требовал деньги и предупреждал, что у него с собой оружие.

Получив у банковского работника около трёх тысяч долларов, Риппл сел в приёмной и принялся ждать охрану. Когда сотрудник безопасности финансового учреждения подошёл к нему, грабитель заявил, что он тот самый человек, которого разыскивает полиция.

Следователи выяснили, что незадолго до ограбления Риппл написал жене, что предпочёл бы тюремный срок возвращению домой. Издание отмечает, что на судебное заседание по делу о разбойном нападении мужчина пришёл с супругой.

МГ: Двадцать лет «отдыха» от супруги за решёткой – пожалуй, многовато. Во всяком случае, у бедолаги Риппли будет теперь много времени подумать о семейных ценностях и смысле жизни...