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Когда воды много, поможет водоотвод
Ксения ДАВЫДОВА   
19 Марта 2020 г.
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Когда воды много, поможет водоотвод

Помните песенку водовоза из популярного некогда фильма «Волга-Волга» про то, что «без воды и не туды, и не сюды»? Вода действительно нужна людям для осуществления самых разных задач: попить, постирать, привести в порядок помещение, полить цветы, сад, огород и т.д. Но иногда воды бывает наоборот очень много и нужно от нее как-то избавляться. Это уже история про строительные объекты, которые необходимо оснащать таким инженерным решением, как система водоотвода. Подобная система необходима для понижения уровня грунтовых вод и для отведения от объекта водички талой или дождевой. Водоотвод, название говорит само за себя, будет защищать участок и строения на нем от избытка влаги. Что это даст? Больше будет эксплуатироваться дом или производственная постройка, реже нужно будет ремонтировать близлежащие дороги и дорожки.

Ливневые водоотводы бывают линейные и точечные. О линейном водоотводе из стали, к слову, информацию можно посмотреть здесь: https://www.inoxpark.ru/catalog/stainless_steel_line_drainage/. И через этот же сайт можно нужную продукцию приобрести.

Для обустройства водоотвода линейного типа не требуется особо скрупулезной подготовки поверхности. К линии водостока при выборе такого инженерного решения нужно будет сделать с обеих сторон только плоские уклоны. Линейный водоотвод применяется для сбора и отведения сточных вод в больших по площади помещениях, на больших участках.

Точечный водоотвод обеспечивает локальный водосбор ливневой воды. Установку такой системы можно сделать на точке пересечения уклонов, куда собирается вода со всего участка.

Полезно знать

Многие дачники, владельцы домов и коттеджей заинтересованы в установке у себя на участке линейного водоотвода. Его планирование лучше

осуществлять вместе с прикидкой, где будут размещены цветники, садовые деревья, альпийские горки и т.д. Если ландшафтная инфраструктура была сформирована на участке до монтажа водоотвода, то некоторые её элементы могут быть при формировании системы повреждены.

Перед покупкой лотков стоит хорошо представлять себе варианты эксплуатации участка. Если по территории с линейным водоотводом будет проезжать автомобиль, элементы системы нужно будет приобрести надежные и прочные, к примеру, лотки из армированного бетона, а решетки из оцинкованных пластин. Когда передвижение авто (другой тяжелой техники) по участку не предполагается, можно остановиться и на пластиковых лотках.

Размеры лотков определяются согласно проекту системы водоотвода. Учитываются здесь нюансы местности, где расположен участок (примерная частота дождливых дней), рельеф (уровень наклона территории) и необходимое количество водоотводящих каналов.

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