Когда профессия — медиум

Журналистка Le Figaro взяла интервью у 66-летнего медиума Изабель Виан, которая участвовала в 120 телепередачах и известна своей записной книжкой с телефонами и адресами вип-персон.

"Медиумами рождаются?" - спросила журналистка.

"Во всяком случае, ими не становятся. Либо ты являешься медиумом, либо нет. Однако нередко в жизни происходят такие потрясения, которые могут обострить способность быть медиумом, - ответила Виан. - Долгое время я боялась входить и вмешиваться в жизнь других людей. Я начала это делать лишь в возрасте 40 лет".

"У меня возникают озарения, подобные вспышке. Я могу видеть, как на довольно четкой фотографии, то, что вскоре должно произойти. Я слышу голос, порой умершего человека, но у меня нет привычки передавать послания. Посредством одного или нескольких подсоединений события для медиума делаются ощущаемыми. Но я не могу сказать, что "я подключилась к вашей бабушке", мне не дано этого знать", - рассказывает Изабель.

"В школе у меня были большие неприятности. Я повсюду говорила разные вещи, которые затем оказывались реальными. В Версале, в католическом колледже, меня называли "колдуньей" и в конце концов меня оттуда выгнали. Я помню девочку, Соланж, я вдруг сказала ей, что ее родители скоро попадут в автокатастрофу, из-за этого ей будет тяжело прийти в себя. Директриса сочла это запредельным и выкинула меня из школы. Впрочем, я вполне могу ее понять. Остается добавить, что родители Соланж действительно погибли в дорожно-транспортном происшествии. Много лет спустя я осознала, до какой степени все это может стать опасным. Эти люди ни о чем меня не спрашивали, я не имела права передавать им такие страшные вещи", - вспоминает медиум.

"Откровенно говоря, быть медиумом - это не подарок. Ты действительно отделена от других. Сегодня я могу сказать, что нахожусь в полном одиночестве. Для многих ты оказываешься на плохом счету. У людей достаточно ограниченное сознание, наше общество утопает в низких энергиях. Кроме того, возникает зависть к столь грозной профессии", - отмечает Виан.

"Часто рассказывают, что для сильных мира сего становится привычным не подписывать контракты и не заключать сделки без согласия медиума. Вы это подтверждаете?" - спросила интервьюер.

"Безусловно, подтверждаю, - ответила собеседница издания. - В частности, в данный момент люди ко мне обращаются, прежде всего, по профессиональным вопросам. Я работаю с именами, стараюсь разглядеть, кто в их окружении скоро уйдет или готовит удар в спину".

"Я никогда не предсказываю человеку самое худшее. Даже если он просит, я этого не делаю. Не имею на это права. Деонтологическая этика это запрещает. Но, конечно, если я вижу на ком-то черное пятно, это плохой знак. Иногда меня настойчиво просят найти людей. Одна пара из Канады пришла ко мне, чтобы я отыскала их пропавшую дочь. Я их направила в одну секту благодаря увиденной мной вспышке, и они ее нашли", - поясняет медиум.

"Каким своим озарением вы гордитесь больше всего?" - поинтересовалась журналистка.

"Как-то ко мне на прием пришел мужчина, и я сразу увидела, что он совершил насилие над двумя детьми. Я увидела их имена. Было воскресное утро, он мне сказал, что работает учителем в школе. В конце консультации я позвонила в школу, расположенную в XII округе Парижа, не говоря, что я медиум. Там у людей уже возникли сомнения по этому поводу, и очень скоро его уволили. Для меня это стало большим утешением", - вспомнила Виан.

Перевод Inopressa.ru

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