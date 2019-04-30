Клад старинных монет обнаружен благодаря... кабанам

В лесу близ деревни Ликавка в Жилинском крае Словакии стадо диких кабанов, роясь в земле, раскопало большое количество старинных монет. Лежавшие на поверхности монеты среди кабаньих следов заметила гулявшая в лесу семейная пара. Они связались по телефону с археологами и в течение трех часов дожидались их прибытия.

В результате совместных усилий кабанов и туристов археологам удалось раскопать клад непосредственно на месте нахождения. На двух квадратных метрах они обнаружили более 1600 серебряных и две золотые венгерские монеты конца XV – начала XVI века. Также были найдены осколки глиняного кувшина с остатками ткани и приставшими к ней монетами и металлическая крышка сосуда. Предполагается, что человек, зарывший этот клад, очень спешил, так как яма была сравнительно неглубокой и от поверхности кувшин с монетами отделял тонкий слой почвы.

Ученые полагают, что клад был закопан в 1527 году, когда на землях Венгерского королевства развернулась борьба за власть. Годом ранее в битве с турками при Мохаче венгерская армия была разбита, а король Людовик II утонул в болоте во время бегства. Его наследником стал муж старшей сестры Людовика – Фердинанд Габсбург, но венгерская знать выдвинула своего кандидата на трон – воеводу Трансильвании Яноша Запольяи. Тот ранее уже управлял государством в качестве регента при малолетнем Людовике.

В 1527 – 1528 годах между Фердинандом и Яношем Запольяи шла война, в итоге которой Янош потерпел поражение и был вынужден бежать в Польшу. На следующий год он заключил союз с султаном Сулейманом Великолепным и при его помощи вернул себе восточную часть Венгрии, где основал свое королевство со столицей в Буде, признав себя вассалом Османской империи.

Найденный клад представляет собой значительную сумму по меркам 1520-х годов. Дневной заработок работника тогда составлял от шести до десяти серебряных монет, а золотых монет простой человек мог за всю жизнь ни разу не держать в руках. Сейчас очистка монет из клада еще не закончена. Когда все находки будут описаны и задокументированы, клад передадут в Музей региона Липтов в городе Ружомберок. Согласно словацкому законодательству, семейная пара, сообщившая о кладе, получит вознаграждение в размере 10% от стоимости находки.

Polit.ru

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