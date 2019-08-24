Китай: под детской площадкой обнаружена древняя гробница

В городе Тайюань, столице китайской провинции Шаньси, строители наткнулись на неповреждённую, богато украшенную гробницу, относящуюся к эпохе династии Тан (618–907 годы).

Начальная школа Сяоцзиню решила перестроить свою детскую площадку в небольшой открытый стадион. Когда начались земляные работы, участок грунта провалился и строителям открылось обширное подземное помещение, на стенах которого виднелись фрески. На место были вызваны работники отдела культурного наследия и археологи города Тайюань.

Специалисты определили, что под детской площадкой находилась гробница, которая, по счастливому стечению обстоятельств, не подверглась разграблению в древности. Стиль фресок позволяет отнести её к периоду расцвета династии Тан (так называемый Шэн Тан, между 713 и 766 годами). Богатое убранство свидетельствует, что здесь был похоронен знатный человек. Его личность пока не установлена.

Через отверстие в потолке виден проход в смежное помещение. Археологи полагают, что там расположена ещё одна гробница. Планомерные раскопки пока не начаты из-за близости школьного здания. Учёные, школьная администрация и городские власти сейчас обсуждают, как пройдёт исследование найденной гробницы. Городские чиновники не исключают, что для безопасности школа будет переведена в другое место, а нынешнее здание школы разберут, и после археологи приступят к работе.

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