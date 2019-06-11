Кино с доставкой на дом: за что люди любят комедии, «Семь вечеров» как повод побыть на позитиве и в компании всегда веселее

У каждого поколения людей есть свои любимые киноленты. Люди старшего возраста, к примеру, с удовольствием смотрят рязановские, гайдаевские работы, фильмы военной, деревенской, патриотической тематики, посвященные любви, школьным годам, житейским будням и т.д. А каким событием раньше был поход в кинотеатр! К нему готовились заранее, предвкушали яркие моменты, тщательно изучали афишу и затем долго еще обсуждали ленту после состоявшегося просмотра.

Сейчас окно в киномир, в том числе и старшему поколению, дает интернет. Ведь среди уважаемых мужчин и дам становится все больше людей, которые на ты с компьютерной грамотностью и могут сайты интересующей тематики легко отыскать без посторонней помощи.

На порталах, аккумулирующих коллекции фильмов, можно найти, кажется, все что угодно. Например, комедии. Люди любят их за позитив, привнесение в жизнь положительных эмоций, расслабление, увод от проблем, существующих в реальности и т.д. Человек после просмотра ощущает прилив сил, наполняется приятными воспоминаниями, у него на какое-то время сохраняется прекрасное настроение, которым он делится и с другими людьми. Тем, кто любит новинки, можно обратить внимание на российскую комедию этого года «Семь ужинов», ее можно найти здесь: http://magicfilm.net/films/1879-sem-uzhinov-2019.html. Сюжет рассказывает зрителям о молодой супружеской паре, которая вместе уже пять лет, не нажила детей и поутратила былые чувства. Конечно, развод недалек. Но всегда есть шанс вернуть чувства и исправить ситуацию. Ему по душе именно такой выход. Муж предлагает жене пойти на эксперимент, и если ситуация не изменится к лучшему, то он согласится дать развод. Суть – в течение недели каждый день особенный ужин, как у влюбленной пары. Каждый вечер должен отличаться от другого. Да что рассказывать, лучше один раз увидеть этот забавный фильм.

Как пишут в отзывах пользователи Сети, в киноленте присутствует масса смешных моментов, хорошие шутки не опускаются здесь ниже пояса, все построено на ситуационном юморе. Фильм получился с наивным романтическим сюжетом, прилично смешной и временами с легкой грустинкой.

В приятный вечер, выбранный для просмотра, можно не быть одному. Вторая половинка, друзья-подружки-соседи, члены семьи, попадающие под допустимую возрастную категорию просмотра, могут составить компанию. Вкусный чай, переброска мнениями, перерывы на кратковременный отдых абы косточки размять – просмотр запомнится не хуже тех, которые четко остались в памяти с былых времен.

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