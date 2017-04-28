Керамическая плитка – главенствующий материал в оформлении ванной комнаты

Керамическая плитка уже давно не сходит с пьедестала самых популярных отделочных материалов для дома. Очень часто, за исключением потолка, плитка главенствует на всех поверхностях ванной комнаты. Человек в возрасте старается сделать ремонт на долгое время, а значит, к выбору материалов он подходит особо тщательно. Обозначим моменты для оптимального подбора плитки, тем более материал не дешевый, а прогадать с покупкой совсем не хочется.

При выборе плитки нужно исходить из того, какие у нее эксплуатационные характеристики (влагоустойчивость и устойчивость к перепадам температур и т.п.), также хозяину нужно определиться с формой (квадратная, прямоугольная и т.д.), размером, цветовым решением и фактурой. К слову, богатый ассортимент плитки для отделки разных помещений, а также фасадов, можно найти вот на этом ресурсе: vkplitka.ru. Интернет-магазин предоставляет также 3d-дизайн-проект и разные сопутствующие товары. Доставка товаров осуществляется по территории всей Российской Федерации, также возможна работа с получателями, находящимися в Казахстане и Беларуси.

Если помещение небольшое, останавливать свой выбор на массивной плитке дизайнеры не рекомендуют. Для поднятия потолка и удлинения стен лучше использовать вертикальный рисунок. Светлые тона раскроют небольшое пространство ванной комнаты и наоборот. Глянцевые поверхности также поспособствуют расширению помещения, но блики от них могут быть утомительны для зрения.

Интересное решение в керамической плитке – фотодизайн, когда на материал наносится желаемое изображение. Для оформления помещения можно приспособить и отдельные плитки с фотопечатью, и целые композиции. Чаще всего используются изображения размером полтора на полтора метра. Фотоплитка иногда изготавливается из особого стекла, которое соответственно придаст поверхности дополнительную прочность и устойчивость к разного рода механическим повреждениям. Для краски используют яркие, насыщенные цвета, частицы краски глубоко проникают внутрь покрытия, это делает изображение четким и долговечным.

Существует несколько видов керамической плитки в зависимости от способа изготовления. Плитка, прошедшая один обжиг, называется монокоттура. Материал с двукратным обжигом – бикоттура. Наиболее прочная плитка – клинкер. И разновидность напольного покрытия – керамогранит.

В оформлении ванных комнат часто применяют морские мотивы, цветовая гамма выбирается под разные оттенки воды. Как отмечают специалисты, насыщенные оттенки синего очень близки к воде, но могут как бы «давить» на психику. Поэтому дизайнеры советуют использовать синий цвет в ванной комнате в сочетании с белым и золотым.

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