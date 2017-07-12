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Казино «Вулкан»: от классической рулетки до приключений в дебрях Амазонки
|Ксения ДАВЫДОВА
|12 Июля 2017 г.
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Интернет не только объединяет пролетариев всех стран и предоставляет огромный банк информации, но главное – спасает от скуки.
Отличный способ развлечь себя на досуге – поиграть в азартные игры. Их в Интернете очень много. В онлайне можно попробовать такие игры, о которых мы только слышали, читали, но никогда не играли в реальности. Например, старая забава аристократов – рулетка. Или квест – запутанное путешествие, где нужно следовать особым знакам, чтобы найти верную дорогу.
Вулкан – рулетка онлайн
Интересные виртуальные аппараты для игры в рулетку предлагает «Вулкан» – казино онлайн. «Вулкан» предлагает широкое разнообразие ставок.
Рулетка пользуется бешеной популярностью благодаря своим неотразимым качествам: простейшим правилам и легкости игрового процесса. Можно выиграть деньги, можно их проиграть – на все воля случая. Завсегдатаи казино находятся в равном положении с новичками, и это тоже подкупает.
Казино онлайн «Вулкан» представляет несколько виртуальных версий рулетки. Они отличаются друг от друга тремя основными приметами:
Кстати, «Вулкан» – казино, предлагающее поиграть бесплатно. Такая опция имеется.
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«Гонзо» – квест для всех возрастов
Если вы доверяете не только слепой Фортуне, но и своему интеллекту, то для вас найдутся и другие увлекательные занятия. Можно пройти квест – это игра для тех, кто любит приключения и обладает такими важными качествами, как терпение и внимательность.
Казино «Вулкан» предлагает увлекательный Гонзо-квест. У него много преимуществ. Во-первых, сюжет. Он вечен: группа путешественников отправляется в золотой город Эльдорадо, затерянный в диких американских джунглях, чтобы найти баснословные сокровища. Гонзо – так зовут главного героя этого путешествия. Станьте его компаньоном, преодолейте вместе с ним все трудности и получите бонусы и приятные сюрпризы.
Второе преимущество Гонзо-квеста - красочное оформление и необычный интерфейс. Вместо традиционных барабанов – падающие сверху вниз символы в виде разноцветных камней. Символы сочетаются в комбинации и взрываются, предоставляя место новым знакам и обеспечивая постоянное развитие игры. Самые прибыльные находки игрока в Гонзо-квест – «дикий символ» и изображение золотой маски. Они увеличивают выигрыш и допускают к участию в бонусной игре.
Играть в Гонзо-квест бесплатно можно здесь: http://s.vulkan-kasino.online/gonzos-quest/.
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