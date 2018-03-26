Казино Вулкан – об игровом сленге

В последнее время все больше увлекаются азартными играми в интернете, изо дня в день заходя на такие платформы, как, например, казино Вулкан (http://kasino-vulcanplatinum.com). Это массовое увлечение породило даже свой особенный язык, практически непонятный непосвященным.

Сегодня мы приводим значение самых распространенных словечек, знать которые не повредит не только тем, кто собирается играть в Вулкан Удачи, но и людям, не склонным к онлайн-гемблингу – надо же понимать, о чем общаются ваши дети или другие близкие люди, увлеченные онлайн слотами Вулкан и прочими игровыми автоматами в Сети.

Однорукий бандит

Это фраза, которая использовалась применительно к первому в мире механическому автомату – тогда у них имелся специальный рычаг, нажатие на который запускало игру. Вторую жизнь данное словосочетание получило в наши дни, когда большинство игровых автоматов стали виртуальными, «переехав» на просторы интернета, как, например, игровые автоматы Вулкан (www.kasino-vulcanplatinum.com/igrat-na-dengi/).

Гемблеры

Изначально гемблерами называли самых лучших и успешных любителей покера, которые могли сражаться в различных видах этой карточной игры со стабильным плюсовым винрейтом в течение длительного промежутка времени. Сегодня так зовутся все фанаты игрового азарта, а те, кто предпочитает играть в онлайн-казино, именуются онлайн-гемблерами.

Джекпот

Сформировав в процессе игры наилучшую комбинацию, гемблер может стать обладателем значительного денежного выигрыша – именно этот куш и называют джекпотом. Также в мире гемблинга существует понятие «прогрессивный джекпот» - здесь речь идет о джекпоте, который автоматически увеличивается с каждым игроком, не сумевшим сорвать куш в данном игровом автомате. Зачастую прогрессивный джекпот распространяется на все однотипные автоматы, существующие в крупных игровых сетях – и тогда его размер может достигать миллионов долларов или евро.

которая растет, когда пользователи играют в игровой автомат. Иногда можно подключать к нескольким игровым автоматам в одной сети. Прогрессивный джекпот — это сумма, которая может достигать миллиона евро.

Платежная линия

Это линия в игровом автомате, на которую гемблер ставит, надеясь, что именно она станет выигрышной. Число этих линий в различных типах автоматов может быть разным, при этом, как правило, действует следующая закономерность – большему количеству платежных линий сопутствуют более высокие выигрыши.

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