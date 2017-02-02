Казино Вулкан или ловля покемонов? Компьютерные игры делают детей добрее, считают эксперты

Компьютерные игры заняли очень большую часть нашей повседневной жизни – уже не только школьники и подростки готовы проводить все свободное время за экранами мониторов, но и взрослые люди, даже пенсионеры. И дело вовсе не в «зомбировании» россиян, а в повышении качества компьютерных игр, ведь сегодня это не просто глупые «стрелялки» или «бродилки», а настоящие модели Вселенной, где можно создавать, строить, воплощать в жизнь различные мечты. Недаром эксперты утверждают, что современные компьютерные игры делают наших детей добрее. Неужели и вправду игра может дать современному человеку больше добра и жизненной силы, чем школьное окружение или товарищи по двору?

Сам себе создатель

Так, появившаяся еще в 2009 году всемирно известная игра «Minecraft» в 2016 пережила настоящий бум – оказалось, что молодежь готова целыми днями создавать в ней собственные Вселенные. Игра позволяет построить все, что угодно из небольших кубиков – минимальных частиц, например, работающую модель процессора, телевизора. Если раньше критики признавали, что молодежь интересуют только «стрелялки», то теперь стало очевидно – конструировать и создавать юношам и девушкам нравится еще больше.

Казино и реальность

К слову, игровые автоматы также позволяют погружаться в мир игры, они сохраняют сюжетную линию, развивают ее. Для создания сюжетов используются исторические события, за основу персонажей берутся реальные или вымышленные герои, гениальные полководцы, разные исторические личности. подробности можно узнать на сайте казино Вулкан, которое также активно предлагает пользователям любопытный аппарат Sweet Life .

Куда ушли покемоны?

Кстати, отмечается, что дико популярная еще летом игра, где нужно было ловить покемонов, уже далеко не так популярна. Казалось, что каждый готов достать телефон и полезть куда угодно за карманным монстром, а теперь лишь небольшое количество любителей остаются верны странной игре. Вывод напрашивается очевидный – все проходит, не стоило переживать за нерадивых внуков, которые думают только о покемонах.

Когда от игр – тошнит

Провалом 2016 года эксперты называют виртуальную реальность. Дело в том, что, разрабатывая специальные шлемы и очки, симулирующие реальность, создатели игр никак не могут справиться с особенностью человеческого организма – 70% аудитории начинает, прямо говоря, тошнить. Вестибулярный аппарат никак не хочет принимать виртуальную реальность, мозг дезориентируется и человеку становится дурно.

Другое дело – дополненная реальность. Когда человек, посмотрев на мир через экран смартфона, видит его таким же, но дополненным вымышленными элементами – теми же покемонами или мифическими монстрами. Так что не исключено, что скоро появятся специальные очки, которые будут транслировать нам рекламу прямо поверх всего, что мы видим.

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