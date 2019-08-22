Казино Vulcan King предлагает безопасные игровые-автоматы на своём ресурсе

Многие онлайн-казино предлагают сыграть в игровые автоматы на реальные деньги с выводом на карту Сбербанка или другие электронные кошельки. Однако не во всех странах ими можно настолько легко воспользоваться. Так в Норвегии продолжаются бороться с нелегальными казино. Теперь стало возможным блокировать платежи на пользу офшорных игорных-операторов. На такой шаг было решено пойти, чтобы соответствовать стандартам ЕС. По делу Entercash и Европейской ассоциации азартных игр до сих пор идут судебные разбирательства и споры по поводу законности подобной блокировки. В первом слушании рассматривали, могут ли власти вводить запреты на переводы денег в пользу офшорных операторов. Было и мнение, что такая блокировка противоречит Директиве Европейского союза. Однако суд не увидел в этом никаких нарушений. Теперь ведомство получило право блокировать несанкционированные платежи. Во втором слушании суду следует принять решение о том, правильна ли такая мера для гемблинг-индустрии. Entercash и EGBA подали иски ещё в начале лета и до сих пор стараются отстоять свои интересы. Таким образом правительство старается ликвидировать нелегальные игорные заведения.

Норвегия держит игорную-индустрию под жёстким контролем и казино как такового на её территории нет. Здесь действуют только две онлайн-компании:

Norsk Tipping – покер, лотереи, беттинг, скретч-карты;

– покер, лотереи, беттинг, скретч-карты; Norsk Rikstoto – скачки.

В стране большой популярностью пользуется покер, но долгое время местные жители были вынуждены играть в других странах. С 2015 года он всё же был разрешён с рядом ограничений. Вскоре можно было проводить целые турниры по покеру. Несмотря на существование только двух сайтов, норвежцы посещают онлайн-казино других стран. Запреты на нелицензированные ресурсы есть, но это не мешает пользоваться иностранными платформами. В ближайшем будущем правительство Норвегии планирует пересмотреть все ограничения для казино и сделать их более лояльными и доступными. Всем известный бренд казино Вулкан уже много лет радует своих пользователей огромным ассортиментом игр. Чтобы сыграть в Vulcan King достаточно пройти простую регистрацию, после которой на счету непременно окажется приятный бонус. Все игровые-автоматы являются точной копией игр наземных казино, а владельцы платформы гарантируют безопасность и сохранность всех персональных данных.

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