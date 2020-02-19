Казино Сочи рассчитывает на гостей из Индии

В ИРКЗ «Красная Поляна» появились планы по открытию прямого авиасообщения с Дели. С «Уральскими авиалиниями» уже ведутся переговоры и предположительно они будут обеспечивать эти перелёты. В этом случае туристы из Индии смогут без труда посещать казино курорт и вносить свой вклад в развитие инфраструктуры. По предварительным данным, рейсы запустят уже весной, но пассажирам придётся воспользоваться пересадкой в Москве. Прямые рейсы пока вызывают сложности, но эти вопросы уже решаются. По заверениям информационного агентства ТАСС, они станут доступными уже в этом году.

Игрокам, у которых нет возможности посетить игорную зону, доступны онлайн-ресурсы с не менее увлекательными игровыми автоматами. Сайт казино 777 https://xazino-777.com/ предоставляет возможность испробовать слоты от мировых производителей, не выходя из собственного дома. При этом вывести выигрыш можно на любую удобную платёжную систему, что делает игру не только удобной, но и безопасной. Однако в наземных заведениях можно пообщаться с единомышленниками и перенять их опыт.

Казино Сочи пользуется большой популярностью у жителей Индии и его посетило уже более 20 тысяч индусов. Эксперты считают, что большой приток туристов могут обеспечить только прямые рейсы. Перелёты с пересадкой не окажут ожидаемого эффекта. Увеличение туристического потока улучшит качество обслуживания, ведь индусы отличаются сосредоточенностью на процессе игры и полностью вовлечены в игровой процесс.

Индийские туроператоры также отмечают заинтересованность населения в посещении казино РФ. Многие индусы стараются проводить свои отпуска в горных местностях России. Кроме того, недавно были отменены рейсы с Китаем по причине распространения опасного коронавируса и казино подыскивает новых потенциальных клиентов. В прошлом году Сочи впервые посетила группа туристов из Дубаи, с которым также открыли прямые перелёты.

Иностранным гостям понравился сервис курорта, и они высоко оценили профессионализм работников. Помимо азартных игр, они посещали местные рестораны и прогуливались по живописным местам. Директор по развитию игорной зоны Сочи продемонстрировал журналистам положительные отзывы и пожелания по улучшению гемблинг-услуг. Всё это говорит о необходимости увеличения прямых рейсов не только с ОАЭ, но и с другими заинтересованными странами. Предполагается, что они будут действовать несколько раз в неделю.

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