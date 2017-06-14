ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Каждый третий россиянин – легкая добыча для финансовых мошенников

Ксения ДАВЫДОВА   
14 Июня 2017 г.
Изменить размер шрифта

бинарные опционы

Результаты исследований, проведенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), говорят о том, что около 30% жителей России – потенциальные жертвы финансовых мошенников. В эту группу прежде всего входят малообеспеченные и доверчивые люди, а также те, кто считает себя обиженными на политику государства, неудачные жизненные обстоятельства или на свою горькую судьбу в целом. Все они, как правило, становятся легкой добычей организаторов финансовых пирамид и прочих «лохотронов».

За высокой прибылью гонятся и представители еще одной группы, в которую входит примерно каждый четвертый гражданин России. Причем это – отнюдь не неудачники, а довольно обеспеченные, финансово грамотные и весьма активные господа, склонные к доходным, но вместе с тем и рискованным инвестициям. 30-40-процентные ставки прибыли влекут их на рынки форекс или бинарных опционов – но при этом важно знать, что высокие доходы могут обернуться и чувствительными проигрышами. Впрочем, эта категория граждан – чуть ли не единственная в России, которая четко осознает, что в ситуации резкой просадки фондового рынка ни государство, ни кто-то другой не обязаны компенсировать их потери.

Впрочем, как считают эксперты, и с первыми, и со вторыми необходимо вести просветительскую работу – и она уже ведется.Так, российским Центробанком не так давно была разработана и утверждена новая система классификации инвесторов, которая ляжет в основу соответствующего законопроекта. Речь в ней идет о том, что каждая из категорий требует к себе особого подхода. К примеру, у любителей «финансового экстрима» необходимо повышать понимание фондовых рисков и их причин – и тогда эти люди, возможно, сумеют отказаться от наиболее неразумных операций, сулящих при этом огромные барыши. Что же касается более сдержанных и рациональных биржевых игроков, то им нужно рассказывать о совсем других вещах.

«Им можно рекомендовать подумать над аккуратным расширением своей инвестиционной стратегии, потому что такие люди думают о соотношении риск/доходность и не склонны к рискованным экспериментам. Это наш драйвер внутреннего долгового рынка и рынка акций. Им нужно больше рассказывать про такие вещи, как диверсифицировать вложения, риски и доходность, а не просто расставлять красные флажки, куда не стоит инвестировать», – говорит глава службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 