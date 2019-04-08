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Карточные новости: турнир PokerStars и сайт для любителей сетевого покера
|Егор СТУКОВ
|08 Апреля 2019 г.
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Карточные игры являются излюбленным делом для турниров различной направленности. Особенно ярко среди них выделяется покер, ведь именно он может подарить зрителям уйму эмоций, которыми делятся (или мастерски скрывают) умелые игроки со всего света.
Великолепный блеф и высочайший риск привлекают любителей азарта, которым любопытно посмотреть на настоящих профессионалов покерного дела. И сейчас самые лучшие из них собрались на крупнейшем турнире PokerStars по сетевому покеру.
Знаменитый чемпионат под названием SCOOP проходит в Южной Европе с 24 марта по 11 апреля. На кону соревнования стоят огромные 15 миллионов евро, так что дерутся за эти огромные деньги до последнего.
В прошлом году эта серия стала крайне популярной в Испании и Франции. В этом году возможность опробоваться свои силы получили игроки из Португалии, так что теперь и они сражаются с французами и испанцами за титул лучшего покерного игрока Европы.
Ещё до начала этого соревнования Северин Рассет, директор Stars Group по вопросам инноваций покера, заявил о том, что SCOOP является «легендарной серией турниров», так что его переполняет гордость за большое число инвентов для игроков из европейских стран. По его словам, над программой мероприятия работали очень усердно, так что игрокам дали возможность насладиться действительно качественным игровым процессом с «профессионалами наивысшего уровня».
Покерные развлечения для всех
Для самых обычных игроков, которые не тянутся на огромные турниры европейского масштаба, также есть возможность для покорения мира покерных игр. С этим делом им может помочь сайт «PokerDom», который позволяет отечественным игрокам оценить широкие возможности сетевого покера.
Портал проекта достаточно функционален, так что здесь можно найти не только информацию по самому сетевому покеру, но и немало последних новостей «карточного мира» для самых любопытных клиентов.
Играть в сетевой покер можно как на персональном компьютере, не выходя из дома, так и с помощью смартфонов и планшетов на системах Android и iOS. К слову, играть в «PokerDom» можно даже на системе Mac OS, так что никаких ограничений для отдельных операционных систем здесь нет.
На сайте проекта можно почитать о возможностях сетевого покера и познакомиться со всей необходимой информацией о работоспособности самой карточной игры в Сети.
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