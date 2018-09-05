Карта магнитного поля России

Московское конструкторское бюро (МКБ) «Компас» и Институт прикладной геофизики (ИПГ) имени Фёдорова создадут полную карту магнитного поля Земли на территории всей России; соответствующее соглашение стороны подписали на форуме «Армия-2018», передаёт корреспондент РИА «Новости».

Кроме того, «Компас» и ИПГ намерены сотрудничать в морской и авианавигации.

Как рассказал журналистам замдиректора института Владимир Минлигареев, сейчас современная цифровая карта магнитного поля Земли доступна только для 10–20% территории России, а последние съёмки проводились в 60–70-х годах прошлого века.

Сейчас МКБ и Институт прикладной геофизики планируют создать карту для всей России в рамках подписанного соглашения.

Съёмка будет проводиться с помощью спутников навигационной системы ГЛОНАСС. Полученные данные можно будет использовать в качестве резервной системы навигации.

«Взаимодействие наших организаций позволит применять геоинформационные технологии во многих сферах, что будет способствовать усилению обороноспособности страны и реализации практических задач для структур Минобороны, а также для отраслей гражданской промышленности», – заявил исполнительный директор МКБ «Компас» Олег Гуляев.

Соглашение

Как отметили в пресс-службе МКБ, «соглашение предусматривает установление партнёрских отношений с целью долгосрочного стратегического сотрудничества и организации работ, связанных с комплексной съёмкой геофизических полей территории Российской Федерации для обеспечения воздушной, морской навигации и проведения геологоразведочных работ».

«Компас» и Институт прикладной геофизики планируют создать базу цифровых данных геофизических полей Земли, а также разработать программно-аппаратные комплексы для практического применения.

В рамках сотрудничества также планируется внедрение экспериментальных технологий и в гражданский сектор (железнодорожная и автодорожная отрасли, нефтедобывающие компании при проведении буровых и разведочных работ, компании, владеющие магистральными нефте- и газопроводами, авиакомпании), а также в сферы, использующие систему ГЛОНАСС и GPS.

«Среди основных направлений совместной деятельности предполагается создание и формирование базы цифровых данных геофизических полей Земли, а также создание и формирование программно-аппаратных комплексов для практического применения», – рассказали в концерне «Радиоэлектронные технологии», в который входит «Компас».

По инф. yandex.ru

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