Карелаш – густые, здоровые ресницы без особых усилий и больших трат

Женщинам, желающим иметь красивые, объемные ресницы, отказавшись при этом от использования косметических средств и наращивания, стоит обратить внимание на Карелаш. Инновационное средство представляет собой аналог препарата Карепрост, их действие идентично, но стоимость первого значительно ниже, с чем и связана его особая популярность.

Особенности Карелаша

Carelash – препарат, улучшающий состояние ресниц и бровей, активное вещество которого bimatoprost, известный как синтетический аналог простагландина F2ά. Кислота натурального происхождения поможет сделать ваш взгляд выразительным без применения косметики и значительной траты времени. Всего за полтора месяца регулярного нанесения средство сделает Ваши ресницы более длинными, густыми и насыщенными по цвету, а также увеличит срок их жизни. Используя инновационный препарат, стоит помнить о некоторых его особенностях:

Карелаш наносится только на брови и верхнее веко, обработка нижних ресниц недопустима, так как это может повлечь за собой нежелательный побочный эффект;

Использовать средство стоит один раз в день, желательно на ночь, предварительно удалив косметику, сняв линзы, которые можно надеть обратно спустя 15 минут, а через несколько секунд после нанесения стерев остатки состава сухим полотенцем или ватным спонжем;

Для применения препарата стоит использовать аппликатор, равномерно обрабатывая основания всех волосков, двигаясь от внутреннего к внешнему уголку глаза.

Карелаш для ресниц оказывает комплексное воздействие на волоски, стимулируя их активный рост, укрепляя луковицу и придавая насыщенный темный цвет. Длина ресниц увеличится на 30%, толщина каждого волоска – на 15%, густота и прочность не сравнится ни с какими искусственными аналогами, предлагаемыми при наращивании. Даже если Вы решите прекратить использование препарата эффект его действия останется еще на несколько недель.

К преимуществам использования препарата относят натуральность полученного результата. Это прекрасная возможность отказаться от использования дорогостоящих и не очень полезных косметических средств. Вы получите красивые, выразительные, а главное, свои ресницы.

Купить Карелаш для ресниц по выгодной цене можно в специализированном интернет-магазине. Надежная компания организует быструю доставку качественной продукции на указанный заказчиком адрес.

Подробнее можно узнать здесь: https://moscareprost.ru/.

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