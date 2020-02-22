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Интересные факты и события

Камлание на парковке

Жители города Агидель в Башкирии призвали шамана, чтобы тот помог решить проблему с парковкой. Об этом сообщает информационный портал Bash.News.

Накануне жильцы дома № 10 по улице Молодежной собрались с плакатами и записали видеообращение к местным властям, чтобы обратить их внимание на ситуацию. По словам горожан, они уже давно добиваются благоустройства двора, однако администрация никак не реагирует на эти просьбы, поэтому было решено «прибегнуть к высшим силам».

Башкирцы пригласили лучшего шамана Северного округа для проведения обряда. На видео одна из местных жительниц просит поколдовать, чтобы во дворе появилась автостоянка. Под звуки горлового пения шаманка провела обряд и задала потусторонним силам вопросы, волнующие жильцов. «Духи ответили – парковка будет!» – сообщила женщина. Такой ответ удовлетворил граждан.

В начале 2020 года ситуация с парковками обострилась и в столице. Разрешение на бесплатную парковку теперь получить сложнее, а часть горожан вовсе лишилась этого права. Оформление документа занимает много времени, нарушителей сразу же эвакуируют на штрафстоянки. Столичные власти признают проблему и до сих пор ведут работу по усовершенствованию системы городских парковок.

МГ: Похоже, что проблема с парковками касается практически всех более-менее крупных городов России. Жаль только не во всех есть шаманы. Так что жителям Агиделя крупно повезло!...

«Попаданец»

Как сообщает «Рамблер», некий Аль Билек поведал миру об удивительных подробностях своего путешествия в будущее. По его словам, это произошло 13 августа 1943 года, когда Билек был на борту эсминца DE 173 и внезапно потерял сознание. Сколько времени был без сознания, Билек затрудняется ответить, но очнулся он в госпитале. Он вспоминает, что лечение проводилось вибрационным и световым оборудованием. Это была больница будущего, в ней были телевизоры, по которым круглые сутки показывали новости и разные передачи образовательного характера. Именно из них Билек понял, что ему удалось переместиться во времени, но это его не очень обрадовало – перемены вокруг были ошеломляющие!

Судя по всему, какая-то глобальная катастрофа 2025 года вызвала крупные географические изменения. Привычные Билеку береговые очертания Европы и США кардинально отличались, уровень моря поднялся, Флорида напоминала небольшой клочок земли, а Атланта сдвинулась на самое побережье. Внутренний водный путь заняла Миссисипи, а великие озера соединились воедино, образуя огромный водоем. США потеряла всю инфраструктуру, а «американцы» и «канадцы» как нации перестали существовать. Это был 2137 год, все вокруг напоминало о локальном военном положении, но без видимых признаков правительственной власти.

МГ: Интересно, какую травку тогда курили на американских военных кораблях?

Трудолюбие за деньги?

Некая жительница Австралии столкнулась с довольно частой проблемой – похоже, она единственная, кто убирает в доме.

Хитрая мать семейства придумала остроумный способ, как привить мужу и детям трудолюбие. Если в доме валяется какой-то мусор, то она прикрепляет к его нижней стороне купюру и ждет, кто же, решив помочь ей с уборкой, найдет награду. Каждый день женщина повышает ставки, добавляя еще купюры, но это не ввергает ее в слишком большое разорение, ведь пока еще никто так и не возымел желание поднять что-то с пола (и действительно – зачем, раз у них есть жена и мама!).

Например, рулон из-под туалетной бумаги пролежал на полу в ванной целых семь дней, и никто так и не догадался поднять его и обнаружить деньги. После того, как героиня поделилась своей историей в соцсетях, ей посоветовали не слишком расстраиваться. Многие женщины рассказали, что у них в доме такая же ситуация – злосчастный мусор на полу скорее сгниет, прежде чем его кто-то поднимет.

МГ: Очередное доказательство того факта, что деньги решают далеко не все. Тем более, что домочадцы, скорее всего, не догадывались, что под мусором спрятаны деньги…

Собачья диета

Митч Фелдерхофф является генеральным директором компании Muenster Milling, производящей корма и лакомства для животных.

Чтобы доказать, что их собачий корм полностью безопасен для лучших друзей человека, житель Техаса (США) поставил над собой эксперимент – он целый месяц не ел ничего, кроме собачьей еды. Стоит отметить, что далось это ему нелегко, и особенно тяжелой стала первая неделя. Мужчине, не слишком привычному к подобной пище, приходилось устраивать периодические голодания, но на третьей неделе все пошло успешнее. На тот момент диета уже не доставляла Митчу особенных неудобств, вот только он очень скучал по вкусу обычной человеческой еды.

Так что по окончании месяца чудак вознаградил себя большой порцией чипсов со свининой и фаршированным перцем. Зато он доказал покупателям Muenster Milling, что их фирма действительно производит качественные и безопасные корма. А коллеги Митча отметили и другие положительные моменты – он сбросил вес, и, как отмечают некоторые, волосы на голове гурмана стали гуще.

МГ: Остается только удивляться, как после такого рациона мужчина весь не покрылся шерстью и не залаял?!

В поисках любимой…

Сорокасемилетний Джефф Гебхарт из штата Канзас готов заплатить 25 тысяч долларов тому, кто поможет найти ему девушку. Отмечается, что мужчина разочаровался в традиционных методах знакомства, еще больше он избегает знакомств через интернет. Поэтому он решил действовать иначе. Гебхарт холост, но у него было несколько длительных отношений. Детей у него нет, но есть любимый щенок по имени Гунер. Кроме 25 тысяч, которые получит тот, кто найдет ему девушку, еще столько же мужчина перечислит благотворительной организации или на счет приюта для собак. При этом счастливчик не сможет получить все деньги сразу. 25 тысяч будут разбиты на пять ежегодных платежей по пять тысяч – первый из них он получит после первой годовщины Гебхарта и его новой девушки. И так каждый год. Также все девушки, которые захотят отношений, не попадут сразу на обед или в кино – они должны пройти опрос на сайте, чтобы Джефф мог понять, есть ли у отношений шансы. «Я не смотрю на фотографии, но если они пройдут это испытание, я буду знать, что они – мои идеальные кандидатки», – сказал Гебхарт. Он уверен, что это не самый простой и удобный способ завести отношения, но надеется, что такой подход оправдает себя.

МГ: Ох, рискует парень! У нас давно известно, что это серьезное дело нельзя доверять никому. На что надеется американец – трудно понять…

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