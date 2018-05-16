«КаМаРетрэд» дает 2 года гарантии на восстановленные шины

Завод по восстановлению ЦМК шин ООО «КаМаРетрэд» увеличил срок гарантии на выполненные работы по восстановлению протектора каркасов методом холодной наварки в два раза. Увеличение гарантийного срока на продукцию начнется с 1 мая 2018 года и будет применимо к шинам, поступившим на предприятие с этой даты.

ООО «КаМаРетрэд» - это современный завод, который занимается восстановлением грузовых ЦМК шин методом холодной наварки протектора на основе новейших технологий, нацеленных на существенное увеличение их ходимости и срока службы. Завод тщательно следит за качеством производимой продукции – каждая восстановленная шина проходит несколько контролей качества на входе и выходе.

Восстановленные грузовые шины не уступают новому продукту по своим эксплуатационным характеристикам. Они так же обеспечивают высоконадёжное сцепление с дорогой и уровень безопасности. Восстановление каркаса является выгодной услугой,– затраты предприятия и автовладельца будет на 40-50% ниже, чем покупка новых шин. ООО «КаМаРетрэд» принимают к восстановлению как шины «КАМА», так и некоторых других брендов. Этой услугой могут воспользоваться физические и юридические лица на территории России, Казахстана и Белоруссии.

«Результаты эксплуатации первых партий произведенной продукции в реальных условиях, полученные показатели надежности и прочности, позволили нам увеличить гарантийные обязательства перед заказчиками до 2-х лет. Опыт наших клиентов только подтверждает высокое качество восстановленных ЦМК шин «КаМаРетрэд» - продукта, сопоставимого по своим характеристикам с новой шиной, однако более выгодного по стоимости», - отметил Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.

Справка

ООО «КаМаРетрэд», совместное предприятие ПАО «Татнефть» и компании Marangoni S.p.A. (Италия), является одним из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых цельнометаллокордных шин методом холодной наварки протектора. На заводе установлено новейшее оборудование фирмы Marangoni S.p.A. Высококачественные протекторные ленты и материалы, используемые при восстановлении шин, также поставляются итальянским партнером. Технология производства имеет 4 стадии контроля качества на входе – в процессе инспекции принимаемых каркасов ЦМК шин, а также контроль качества на выходе продукции (ОТК). Ассортимент продукции – 35 товарных позиций, 15 типоразмеров с посадочным диаметром от 22,5-24 дюймов.

KAMA TYRES – шинный комплекс, который объединяет 11 предприятий ПАО «Татнефть» и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями - почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 20% общего потребления шин в стране. География экспортных поставок включает 48 стран мира.

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