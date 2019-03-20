KAMA TYRES: Торговый дом «Кама» поставил рекорд по реализации шинной продукции

Шинный комплекс ПАО «Татнефть» KAMA TYRES подвёл производственные итоги за прошедший 2018 год. За данный период Торговый дом «Кама» поставил рекорд по реализации. Российским и иностранным потребителям (юридическим лицам) было реализовано 13,6 млн шин. По сравнению с 2017 годом положительная динамика составила порядка 5%. Это связано и с увеличением объёма производства. В 2018 году на 14% увеличился выпуск продукции.

Шинный бренд Viatti продемонстрировал самую высокую динамику показателя реализации. На 38% выросли продажи легковых шин, на 15% – легкогрузовых. Также на 19% выросла реализация легковых шин КАМА, на 5% – ЦМК шин, в том числе с посадочным диаметром 17,5 и 19,5 дюймов – на 15%.

По итогам 2018 года на внутреннем рынке было реализовано около 69% продукции. Ещё 31% шин экспортировали. Это на 6 порядковых пунктов больше, чем показатель 2017 года. Благодаря активной международной политике шинного комплекса стало возможно увеличение объёмов поставок за рубеж. Также на этот показатель повлияли конкурентная стоимость продукции и широкая номенклатура шин для разных дорожных и погодных условий эксплуатации. В 2018 году география экспортных поставок насчитывала 46 стран.

За прошедший год шинный комплекс KAMA TYRES значительно расширил ассортимент продукции. Потребителям представили модели ЦМК шин нового поколения линейки KAMA PRO. Кроме того на рынок вывели шины КАМА 365 с расширенным температурным диапазоном использования.

«В год своего 45-летия KAMA TYRES достиг рекордных значений производства и реализации. Стоит отметить, что рост количества выпускаемой продукции был обусловлен модернизацией действующих цехов и увеличением производственных мощностей. В наших планах дальнейшее укрепление позиций на рынке, в том числе к концу 2019 года увеличить продажи автомобильных шин на 10% – до 14,9 миллиона штук», – рассказал Илья Горбачев, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Весь ассортимент шинного комплекса KAMA TYRES насчитывает порядка 400 товарных позиций. Иностранным и российским покупателям доступны легковые, легкогрузовые, грузовые комбинированные, ЦМК шины, а также специальные и сельскохозяйственные шины торговых марок КАМА, KAMA PRO, Viatti.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

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