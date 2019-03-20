KAMA TYRES: Торговый дом «Кама» поставил рекорд по реализации шинной продукции

|
Шинный комплекс ПАО «Татнефть» KAMA TYRES подвёл производственные итоги за прошедший 2018 год. За данный период Торговый дом «Кама» поставил рекорд по реализации. Российским и иностранным потребителям (юридическим лицам) было реализовано 13,6 млн шин. По сравнению с 2017 годом положительная динамика составила порядка 5%. Это связано и с увеличением объёма производства. В 2018 году на 14% увеличился выпуск продукции.
Шинный бренд Viatti продемонстрировал самую высокую динамику показателя реализации. На 38% выросли продажи легковых шин, на 15% – легкогрузовых. Также на 19% выросла реализация легковых шин КАМА, на 5% – ЦМК шин, в том числе с посадочным диаметром 17,5 и 19,5 дюймов – на 15%.
По итогам 2018 года на внутреннем рынке было реализовано около 69% продукции. Ещё 31% шин экспортировали. Это на 6 порядковых пунктов больше, чем показатель 2017 года. Благодаря активной международной политике шинного комплекса стало возможно увеличение объёмов поставок за рубеж. Также на этот показатель повлияли конкурентная стоимость продукции и широкая номенклатура шин для разных дорожных и погодных условий эксплуатации. В 2018 году география экспортных поставок насчитывала 46 стран.
За прошедший год шинный комплекс KAMA TYRES значительно расширил ассортимент продукции. Потребителям представили модели ЦМК шин нового поколения линейки KAMA PRO. Кроме того на рынок вывели шины КАМА 365 с расширенным температурным диапазоном использования.
«В год своего 45-летия KAMA TYRES достиг рекордных значений производства и реализации. Стоит отметить, что рост количества выпускаемой продукции был обусловлен модернизацией действующих цехов и увеличением производственных мощностей. В наших планах дальнейшее укрепление позиций на рынке, в том числе к концу 2019 года увеличить продажи автомобильных шин на 10% – до 14,9 миллиона штук», – рассказал Илья Горбачев, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».
Весь ассортимент шинного комплекса KAMA TYRES насчитывает порядка 400 товарных позиций. Иностранным и российским покупателям доступны легковые, легкогрузовые, грузовые комбинированные, ЦМК шины, а также специальные и сельскохозяйственные шины торговых марок КАМА, KAMA PRO, Viatti.
KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Next
Prev
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Next
Prev
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Переходный период
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...
Пенсионное страхование. А с чем "его едят"?
Каждый человек хочет прожить достойную старость. И в этом ему помогает пенсионное страхование, которое уже давно не является незнакомым и странным термином. Жизнь диктует, что об этом нужно хоть немножечко зн...
Селянам увеличат выплаты
С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата к пенсии неработающих пенсионеров, имеющих 30 и более лет сельского стажа, которые продолжают проживать в сельской местности.
Будьте осторожны!
Пенсионный фонд России напоминает пользователям о необходимости защиты не только своих электронных устройств и всей хранимой в них информации, но и своих персональных данных в целом, так как доступ к ним трет...