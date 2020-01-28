KAMA TYRES поздравил и наградил призеров «Народного теста шин Viatti»

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES подвел итоги зимнего этапа всероссийского конкурса «Народный тест шин Viatti». Представители компании поблагодарили каждого участника за вклад в проект, объективную экспертизу и полезные видеообзоры. По решению жюри, первое место присудили Роману Голикову из Шебекина. Он получил главный приз проекта – комплект летних шин бренда Viatti.

Иван Ларин из Калуги стал серебряным призером проекта. Участника наградили автомобильным пылесосом. На третьем месте – Алексей Журкин. Народный эксперт из Тольятти стал обладателем видеорегистратора.

Также в рамках проекта были предусмотрены специальные номинации. По итогам промежуточного этапа Вениамин Курашко из Верхнего Уфалея признан лидером в номинации «Самое охватное видео». Его ролик посмотрели чаще других во всех социальных сетях шинного бренда Viatti. Иван Ларин из Калуги стал победителем в категории «Самое резонансное видео». Его работы набрали наибольшее количество лайков, комментариев и репостов. Представители предприятий KAMA TYRES высоко оценили видеоотзыв Романа Голикова из Белгородской области. Всех номинантов наградили памятными призами от Viatti.

«Два месяца эксперты из разных уголков России тестировали зимние шины Viatti на прочность. Снег, лед, грунтовка, асфальт. Разгон, резкое торможение, подъемы, спуски, ямы, кочки и многое другое! Все, для того чтобы поделиться с нами самыми свежими впечатлениями и эмоциями. Мы с нетерпением ждали новое видео и с радостью и любопытством его смотрели. Признаемся честно, выбрать кого-то одного было очень сложно. Мы долго обсуждали и провели целое голосование, чтобы определить лидеров. Поздравляем Романа Голикова с заслуженной победой и первым местом!» – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Справка

«Народный тест шин Viatti» организовал и запустил Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Принять участие в проекте мог любой подписчик официального сообщества Viatti в социальных сетях Vk.com, Instagram.com, Facebook.com. Конкурсант должен проживать на территории Российской Федерации, являться гражданином России, владеть автомобилем с установленным на него комплектом (не менее 4-х шт.) зимних моделей шин Viatti и быть старше 18 лет.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

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