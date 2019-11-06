KAMA TYRES наградит автовладельцев за честные отзывы о шинах Viatti

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES запускает новый этап всероссийского конкурса «Народный тест шин Viatti». Компания приглашает принять в нем участие автолюбителей и поделиться своим независимым мнением. В течение полутора месяцев участники будут эксплуатировать зимние шины бренда Viatti и делиться своими впечатлениями. Победитель получит комплект летних легковых шин Viatti.

Состав народных экспертов формируется до 11 ноября 2019 года. Принять участие в конкурсе могут подписчики официального сообщества Viatti в социальных сетях Vk.com, Instagram.com, Facebook.com. Претендент на главный приз должен быть старше 18 лет, являться гражданином Российской Федерации, проживать на территории России и владеть автомобилем с установленным на него комплектом (не менее четырех штук) зимних шин Viatti.

Кроме главного приза есть и дополнительные подарки. Каждый участник проекта получит фирменный комплект эксперта Viatti, который состоит из брендированной футболки и кепки. В рамках конкурса предусмотрены несколько номинаций. Автовладелец, чьи видеоотзывы наберут наибольшее количество просмотров, победит в номинации «Приз зрительских симпатий».

Награждение лучших народных экспертов состоится не позднее 30 декабря 2019 года. Организатором проекта «Народный тест шин Viatti» выступает Шинный бизнес KAMA TYRES. Победителей определит экспертная комиссия, в состав которой войдут представители компании.

«Наш первый проект, в котором народные эксперты испытывали летние Viatti, получил большой положительный отклик от автолюбителей. Участники конкурса подготовили много интересного и полезного контента, который был очень востребован у подписчиков наших соцсетей. Очень ждем новых испытаний и видеоотзывов о зимней линейке бренда Viatti», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Полные правила конкурса: https://vk.com/doc1166952_519641379?hash=58a53d4b6e0b1c5978&dl=7e2b7b4998e7caeced .

Справка

KAMA TYRES – Шинный бизнес Группы «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/ .

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