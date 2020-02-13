KAMA TYRES дарит бонусы на топливо за покупки в интернет-магазине

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширяет сотрудничество с сетью АЗС «Татнефть». Теперь клиенты официального интернет-магазина https://kamatyres.shop/ будут получать баллы за покупки. В рамках программы лояльности «Клуб Чемпионов» они могут оплачивать этими баллами до 99% стоимости топлива и других товаров на заправках сети АЗС «Татнефть».
«Шинный бизнес KAMA TYRES сотрудничает с сетью заправок «Татнефть» не только в рамках «Клуба Чемпионов». В прошлом году мы запустили совместный сервис по выдаче интернет-заказов на объектах партнера. Клиенты нашего магазина могут оформить бесплатную доставку шин до удобной АЗС. Сегодня это порядка 200 пунктов выдачи по всей России, и в ближайшее время мы расширим этот список», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».
В ассортименте торговой онлайн-площадки представлено порядка 390 товарных позиций. Это легковые, легкогрузовые, грузовые, цельнометаллокордные, индустриальные, а также восстановленные шины брендов Viatti, KAMA PRO, KAMA, KAMARETREAD. Также можно приобрести моторные масла «Татнефть», сверхкомплектные ободные ленты, камеры и другую сопутствующую продукцию.
Чтобы стать участником программы «Клуб Чемпионов», пройдите по ссылке https://club.tatneft.ru/auth, познакомьтесь с полными правилами и зарегистрируйтесь. Далее при оформлении покупки на сайте онлайн-магазина выберите способ оплаты «Оплата на сайте». Введите номер карты «Клуба Чемпионов» и получите бонусы.
Программа лояльности «Клуб чемпионов» действует на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Череповца и Вологодской области, Владимира и Владимирской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Ярославля и Ярославской области, Пензы и Пензенской области, Архангельска и Северодвинска, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областях.
Справка
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Российский исполнитель и композитор, 67-летний Олег Газманов давно счастлив в браке с Мариной Муравьевой, с которой они вырастили двоих детей. Однако, до встречи со своей нынешней возлюбленной, певец более дв...
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Известная певица Алена Апина, по мнению поклонников, в последнее время помолодела и похорошела. Некоторые считают, что артистка в свои 54 года выглядит намного лучше без плотного и яркого макияжа на лице.
Знаменитая актриса и бабушка Ивана Урганта живет в Санкт-Петербурге. Там же и отпраздновала свой 89-й день рождения. Нина Ургант признается, что до сих пор ощущает себя на 17. Единственное, что ее тревожит – ...
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Для многих из тех, кто вырос в 70-е и 80-е годы прошлого века настоящими символами детства стали песни, исполненные солистами Большого детского хора под управлением Виктора Попова. «Российская газета» рассказ...
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Профессор Института психоанализа, сексолог Александр Полеев полагает, что после развода 72-летнего Евгения Петросяна и 65-летней Елены Степаненко на артиста могут объявить охоту молодые актрисы. Известный сек...
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Не всегда решить финансовую проблему можно собственными средствами, и тогда есть смысл обратиться к помощи финансовых структур, как вариант рассмотреть сервис Займы на Яндекс Деньги и найти самое подходящее п...
За прошлый год Пенсионный фонд России назначил 1,1 млн выплат по сведениям Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Основную часть назначений (723 тыс.) составили ежемесячные денежные выплаты, право на которые е...
Негосударственные пенсионные фонды смогут перечислять гражданам деньги до того, как они официально станут пенсионерами — с 55 лет женщинам и с 60 лет — мужчинам. Соответствующий законопроект Госдума планирует...
РЖД или Российская Железнодорожная Компания, которая сегодня входит в число крупнейших транспортных организаций мира, образовалась в 2003 году на базе Министерства путей сообщения. Являясь работодателем, кото...
Индексация соцвыплат и пособий, которая с 1 февраля будет проведена в РФ, повысит пособия для инвалидов первой группы на 114 рублей (с 3 тыс. 783 до 3 тыс. 897 рублей). Прибавка для детей-инвалидов и инвалидо...
Наиболее значимые условия потребительского кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой и требующие согласования с заёмщиком, будут изложены в форме таблицы хорошо читаемым шрифтом, начиная с первой...
Сейчас рост кредитования заметно опережает рост доходов граждан, напомнила начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. В результате у многих людей значитель...
"Добрый день, вас беспокоит служба безопасности банка N" - такую фразу, судя по всему, уже услышали по телефону миллионы россиян. В 99,9% случаев с нее начинали разговор мошенники, которые выбрали для кражи д...
Сотрудники различных министерств, ведомств и государственных корпораций, после выхода на пенсию могут пользоваться разнообразными льготами. О том, что полагается бывшим работникам Росатома, расскажем в статье...
Министерство юстиции РФ прописало порядок взыскания средств с банковских счетов должников. Главное новшество в том, что теперь социальные пособия будут защищены от случайного взыскания судебными приставами. Н...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.