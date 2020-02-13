KAMA TYRES дарит бонусы на топливо за покупки в интернет-магазине

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширяет сотрудничество с сетью АЗС «Татнефть». Теперь клиенты официального интернет-магазина https://kamatyres.shop/ будут получать баллы за покупки. В рамках программы лояльности «Клуб Чемпионов» они могут оплачивать этими баллами до 99% стоимости топлива и других товаров на заправках сети АЗС «Татнефть».

«Шинный бизнес KAMA TYRES сотрудничает с сетью заправок «Татнефть» не только в рамках «Клуба Чемпионов». В прошлом году мы запустили совместный сервис по выдаче интернет-заказов на объектах партнера. Клиенты нашего магазина могут оформить бесплатную доставку шин до удобной АЗС. Сегодня это порядка 200 пунктов выдачи по всей России, и в ближайшее время мы расширим этот список», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

В ассортименте торговой онлайн-площадки представлено порядка 390 товарных позиций. Это легковые, легкогрузовые, грузовые, цельнометаллокордные, индустриальные, а также восстановленные шины брендов Viatti, KAMA PRO, KAMA, KAMARETREAD. Также можно приобрести моторные масла «Татнефть», сверхкомплектные ободные ленты, камеры и другую сопутствующую продукцию.

Чтобы стать участником программы «Клуб Чемпионов», пройдите по ссылке https://club.tatneft.ru/auth , познакомьтесь с полными правилами и зарегистрируйтесь. Далее при оформлении покупки на сайте онлайн-магазина выберите способ оплаты «Оплата на сайте». Введите номер карты «Клуба Чемпионов» и получите бонусы.

Программа лояльности «Клуб чемпионов» действует на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Череповца и Вологодской области, Владимира и Владимирской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Ярославля и Ярославской области, Пензы и Пензенской области, Архангельска и Северодвинска, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областях.

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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