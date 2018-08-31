Какие возможности для работы с веб-сервисом открывает ISPmanager?

Работа над собственным сайтом требует многогранных знаний: начиная от продумывания дизайна внешнего вида, заканчивая продвижением интересного и актуального контента. Но в своей основе интернет площадки всегда держатся на технической составляющей, которая и позволяет реализовывать все остальные факторы работы над сайтом.

Под технической основой создания интернет-проекта чаще всего подразумевается хостинг. Если описать всё коротко, то хостинг обеспечивает пространство для хранения сайта в сети интернет. Обычно такую услугу предоставляют различные хостинг-провайдеры, которые словно онлайн-землевладельцы отдают вам собственные «земельные» ресурсы в виде, например, сервера с данными, на котором и хранится ваш сайт.

У хостинга есть ещё немало особенностей и дополнительных функций, которые также помогают в развитии сайта и работе с его технической составляющей. Но одним из важнейших элементов этого сетевого «землевладения» является возможность управления ресурсами собственного сайта или сервера, которая обеспечивается с помощью специальных программ.

К таким можно отнести, например, ISPmanager – универсальную программу, которая позволяет работать с широким спектром особенностей вашего веб-сервиса. Эта программа считается одной из лучших в своём роде во многом благодаря её многофункциональности и понятному оформлению.

В первую очередь ISPmanager открывает для клиента возможности по управлению основными операциями интернет-сервера: создание учётных записей пользователей, сайтов, их адресов (доменов) и почтовых ящиков. Панель управления также позволяет работать с вашими файлами с помощью встроенных программ и текстового редактора, контролировать ваши базы данных.

Важной особенностью ISPmanager является его способность создавать многоуровневые системы прав доступа, которые упрощают работу для всех пользователей сервера. Это означает, что вы сможете раздать разные права всем пользователям, которые имеют доступ к вашему сервису, чтобы лучше контролировать их деятельность и ограничивать или открывать для них некоторые функции, если это необходимо.

ISPmanager можно найти в двух версиях: Pro и Lite. Каждая из них обладает определённым набором возможностей, которые также определяют общую стоимость программы. Кстати, ISPmanager не имеет открытого исходного кода, а значит, для работы с программой придётся купить официальную лицензию.

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