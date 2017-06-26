Какие бывают средства для обработки древесины?

Любой строительный материал нуждается в тщательной обработке, которая позволит сохранить его эксплуатационные характеристики и свойства. Древесина в этом случае не является исключением. Чтобы защитить древесину от воздействия негативных внешних факторов, которых может быть очень много, необходимо использовать специальные средства. Это совсем не трудно, зато результат может превзойти все ожидания.

Препараты и средства

Древесина считается весьма специфичным материалом, который крайне требователен к условиям использования. Деревянный дом или другая постройка могут прослужить очень долго, но для этого нужно обеспечить им защиту от различных неблагоприятных явлений. Итак, вам потребуется следующий набор средств:

Защита от влаги. Под воздействием влаги даже очень хорошо высушенная древесина начинает разрушаться, причем это правило верно для всех пород (исключением можно считать разве что сибирскую лиственницу). Для защиты от влаги используют два типа препаратов: составы, которые образуют на поверхности пленку и смеси, которые проникают глубоко в поры древесины. И если первые не могут похвастаться длительным сроком действия, то вторые помогут надолго забыть о необходимости обновления защитного слоя. Защита от огня. Полностью исключить возможность пожара не поможет никакое средство, но вот увеличить время невозгораемости вполне возможно. Антипирены выпускают в виде жидких (лаки, эмали, краски или пропитки) и твердых (засыпки, обмазки) составов. Некоторые жидкие средства могут не только защитить древесину от возгорания, но еще и обладают декоративными свойствами. При этом на защитный слой можно наносить практически любые другие покрытия – грунтовки, штукатурки или краски. Защита от грибка, плесени и насекомых. Материал, пораженный разными видами вредителей, очень быстро разрушается, а проживать в таком доме попросту опасно. Поэтому профилактическая обработка антисептиками является обязательной. Нужные составы выпускаются как в жидком, так и в пастообразном виде, но в любом случае они предотвращают распространение вредоносных бактерий. Обработку антисептиками нужно проводить после монтажа и зачистки, поверх состава можно наносить лакокрасочное покрытие. Защита от ультрафиолета. Под воздействием уф-лучей древесина со временем начинает чернеть и разрушаться, но существуют специальные препараты, содержащие ферменты, которые абсорбируют излучение. Обработанная таким средством поверхность без проблем выдерживает воздействие ультрафиолета на протяжении 8-10 лет, после чего покрытие нужно обновить.

Технология обработки

Защитные мероприятия должны быть комплексными: недостаточно просто обработать материал, например, антисептиками, и забыть о противопожарных средствах. Все средства одинаково важны, только их совместное применение позволит максимально продлить срок службы деревянной конструкции.

Обработка древесины защитными составами проходит в несколько этапов. В первую очередь материал покрывается антисептическими средствами, после которых наносятся антипирены. Затем можно начинать обработку водоотталкивающими пропитками – к слову, такая защита дает возможность предотвратить вымывание других пропиток. Последним слоем наносится пропитка, содержащая в себе вещества, поглощающие ультрафиолетовое излучение.

Чтобы итоговое покрытие было максимально качественным, обработку необходимо делать только при условии того, что влажность древесины не превышает 20%. Работы нужно проводить в ясный теплый день. Особое внимание стоит уделить покрытию бревен и поверхностей, имеющих сферическую форму. Узнать больше об особенностях обработки спецсредствами древесины, в том числе и сибирской лиственницы, можно на сайте компании «Лесинтер».

Как правильно выбрать подходящее средство

Ассортимент средств для обработки древесины достаточно широк, поэтому подобрать идеально подходящее средство бывает непросто. Чтобы не столкнуться с продукцией плохого качества, при выборе нужно обратить внимание на следующие факторы:

надежность и долговечность состава (эти данные указаны на упаковке, проверить их достоверность можно в интернете);

способность изменить цвет древесины;

наличие химического запаха;

необходимость использования специального оборудования для нанесения раствора;

уровень экологичности

;расценки.

Если препараты соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям и имеют необходимые сертификаты, подтверждающие качество, а также могут похвастаться хорошими отзывами, то их можно смело приобретать и использовать. Таким образом вы обеспечите отличный внешний вид дома и сможете значительно продлить срок службы материалов, тем самым избавив себя от многих проблем.

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