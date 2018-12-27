Какая футбольная форма Барселоны будет в сезоне 2018/19?

Прошло насыщенное футболом лето, переход от европейского первенства к внутренним соревнованиям. Сборники только перевели дух, получив короткий отпуск, как уже пора готовиться к старту нового сезона. Одни страны уже начали чемпионаты, другие только готовятся. Один за другим представляют экипировку на новый сезон. Это уже стало неизменным атрибутом футбольного шоу.

Кто-то из этого делает целые представления в разных локациях, кто-то ограничивается фотосессиями. Некоторые в режиме экономии предъявляют форму и указывают, что это коллекция на два сезона. Но уровень топ команды обязывает её менять ежегодно. Чемпион Испании: каталонская Барса ограничилась фотосессией, из которой болельщикам стало понятно, что будет представлять собой новая игровая форма команды. Правда на фото футболисты позируют в футболках без логотипа и Месси ещё не блондин. Тем временем получила подтверждение информация, что спонсорское соглашение с катарской компанией, чей логотип красуется на груди, продолжено.

В сезоне 2018/19 решено вернуться к дизайну вертикальных сине-гранатовых полос. Причём их оттенок немного изменится, как это было в 90-х. Сразу несколько команд вернулись к дизайну 20-летней давности, мотивируя это тем, что это были славные времена и в тот период у них были успехи. Своего рода визуализация из прошлого. Однако, если это поможет побеждать, то в данном случае все средства хороши.

Второй комплект формы будет тёмно-фиолетового цвета. Популярная расцветка, которую стали использовать футбольные клубы. В частности главные конкуренты Барселоны в чемпионате. Технологически за основу взяты фасон и крой формы, которую компания Найк пошила для сборных, участвовавших в чемпионате Европы. Ткань с мелкой текстурой, не требует специальных сетчатых вставок для вентиляции. Гетры будут розово-сиреневого оттенка, что в целом гармонирует между собой. Смотрите сами, футбольная форма Барселоны тут https://playfootball.com.ua/forma-barselony .

Ещё один комплект формы будет мятного цвета, примерно такого оттенка, как у сборной – нового чемпиона Европы. Удачная находка дизайнеров Найк, которую нужно эксплуатировать, пока есть спрос. Как будет сочетаться новая форма с новым цветом волос Месси, посмотрим уже в ходе чемпионата, который начнётся матчем за Суперкубок. Ради этого турнира некоторые футболисты основы прервали свои отпуска и начали подготовку к сезону ранее срока.

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