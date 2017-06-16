Как заработать на доставке еды?

В наше время, когда практически все можно заказать и купить через интернет, у людей остается все меньше причин «ходить ногами» по реальным магазинам. И данной ситуацией вполне можно воспользоваться для создания прибыльного бизнеса, главным содержанием которого может стать, например, еда с доставкой (примерно так же, как это реализовано здесь - www.tarantino-family.com).

Для этого вам, во-первых, понадобится сайт, где будет представлено ваше меню и где клиенты смогут делать свои заказы. Можно приобрести уже готовую интернет-страничку или заказать ее разработку – первый из этих вариантов обойдется дешевле, и, кроме того, вы сразу же сможете начинать работать.

Далее нужно определиться с юридической «кухней». Конечно, многие начинающие российские предприниматели оставляют этот момент на потом – до тех пор, пока «не припрет». Но в этом случае не следует обижаться и негодовать, когда таки «припрет» - нелицензированное приготовление еды на кухне с последующей ее продажей может принести серьезные проблемы с законом. Если же вы решили вести бизнес по правилам, любой квалифицированный юрист подскажет вам, какой пакет документов необходимо собрать и что с ними сделать.

Теперь переходим к кухне обычной. Ее вам нужно оснастить так, чтобы она соответствовала объемам и темпам производства. То есть, помимо кастрюль-сковородок-ножей вам понадобится хороший мультифункциональный комбайн (он заменит и мясорубку, и блендер, и миксер и другие необходимые агрегаты), а также специальные холодильники и морозильные камеры для хранения продуктов. Кроме того, нужно будет обзавестись специальными контейнерами, термосумками и всем прочим для собственно доставки еды.

Отдельно и очень тщательно стоит продумать ваше меню. Сразу же отметим, что не стоит зацикливаться на банальных вариантах вроде пиццы или суши – в этом случае вам будет сложно выдержать конкуренцию с уже существующими участниками рынка. Гораздо перспективнее выглядит разнообразное меню с несколькими особыми «изюминками» (что-то вроде блюд от шеф-повара).

Естественно, вам потребуется команда – в одиночку этот бизнес просто не потянуть. Минимальный ее состав: оператор или диспетчер для приемки и оформления заказов, повар и курьер (обычно нанимается человек с собственным авто). Дальнейший рост коллектива происходит при развитии бизнеса (здесь уже могут понадобиться бухгалтер, уборщица, охранник, работник склада и т.д.).

И, наконец, необходимо как следует продумать ценовую политику (с различными скидками, бонусами или акциями) и рекламную кампанию, которая привлечет к вам клиентов (для начала она может быть самой простейшей, состоящей лишь из объявлений на подъездах жилых домов, офисных зданий или просто сделанных мелом на асфальте в людных местах). А дальше вы сможете позволить себе больше – тем более, что, по заверениям экспертов, рентабельность такого бизнеса может достигать 60%, а полностью окупается он за полгода-год.

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