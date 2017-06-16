Как заработать на доставке еды?

|
В наше время, когда практически все можно заказать и купить через интернет, у людей остается все меньше причин «ходить ногами» по реальным магазинам. И данной ситуацией вполне можно воспользоваться для создания прибыльного бизнеса, главным содержанием которого может стать, например, еда с доставкой (примерно так же, как это реализовано здесь - www.tarantino-family.com).
Для этого вам, во-первых, понадобится сайт, где будет представлено ваше меню и где клиенты смогут делать свои заказы. Можно приобрести уже готовую интернет-страничку или заказать ее разработку – первый из этих вариантов обойдется дешевле, и, кроме того, вы сразу же сможете начинать работать.
Далее нужно определиться с юридической «кухней». Конечно, многие начинающие российские предприниматели оставляют этот момент на потом – до тех пор, пока «не припрет». Но в этом случае не следует обижаться и негодовать, когда таки «припрет» - нелицензированное приготовление еды на кухне с последующей ее продажей может принести серьезные проблемы с законом. Если же вы решили вести бизнес по правилам, любой квалифицированный юрист подскажет вам, какой пакет документов необходимо собрать и что с ними сделать.
Теперь переходим к кухне обычной. Ее вам нужно оснастить так, чтобы она соответствовала объемам и темпам производства. То есть, помимо кастрюль-сковородок-ножей вам понадобится хороший мультифункциональный комбайн (он заменит и мясорубку, и блендер, и миксер и другие необходимые агрегаты), а также специальные холодильники и морозильные камеры для хранения продуктов. Кроме того, нужно будет обзавестись специальными контейнерами, термосумками и всем прочим для собственно доставки еды.
Отдельно и очень тщательно стоит продумать ваше меню. Сразу же отметим, что не стоит зацикливаться на банальных вариантах вроде пиццы или суши – в этом случае вам будет сложно выдержать конкуренцию с уже существующими участниками рынка. Гораздо перспективнее выглядит разнообразное меню с несколькими особыми «изюминками» (что-то вроде блюд от шеф-повара).
Естественно, вам потребуется команда – в одиночку этот бизнес просто не потянуть. Минимальный ее состав: оператор или диспетчер для приемки и оформления заказов, повар и курьер (обычно нанимается человек с собственным авто). Дальнейший рост коллектива происходит при развитии бизнеса (здесь уже могут понадобиться бухгалтер, уборщица, охранник, работник склада и т.д.).
И, наконец, необходимо как следует продумать ценовую политику (с различными скидками, бонусами или акциями) и рекламную кампанию, которая привлечет к вам клиентов (для начала она может быть самой простейшей, состоящей лишь из объявлений на подъездах жилых домов, офисных зданий или просто сделанных мелом на асфальте в людных местах). А дальше вы сможете позволить себе больше – тем более, что, по заверениям экспертов, рентабельность такого бизнеса может достигать 60%, а полностью окупается он за полгода-год.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next
Prev
Льготы работающим пенсионерам
Для работающих пенсионеров предусмотрены определённые льготы. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) собрал перечень льгот в одну подборку.
Пенсионный фонд представил мобильное приложение
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Приоритетные задачи ПФР в 2017 году
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...