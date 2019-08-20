Как время бежит! Родилась в XIX веке, новый паспорт получила в XXI...

119-летней жительнице Гиждуванского района Бухарской области Райхон Диловой выдали биометрический паспорт. Об этом сообщил областной отдел МВД Узбекистана.

Правда, для его оформления необходимое оборудование пришлось везти к женщине домой.

Райхон Дилова родилась еще в XIX веке — 1 января 1900 года.

«Женщине — 120 лет, ее дочери — 80. Каждому из нас дожить до такого возраста», — говорится в сообщении ОВД.

По данным СМИ, в Узбекистане проживают около 8 тысяч граждан, возраст которых превышает 100 лет.

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По инф. rosbalt.ru

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