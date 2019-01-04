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Как вырастить счастливого и умного ребенка
Ксения ДАВЫДОВА   
04 Января 2019 г.
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Как вырастить счастливого и умного ребенка

Когда в семье рождается ребенок, все поздравляют родителей и желают им, чтобы малыш рос здоровым, умным, счастливым. Мамы и папы тоже об этом мечтают. Каждое достижение крохи расценивается ими как личный успех, а любое огорчение – как собственная горесть. Как сделать ребенка умным и счастливым? Вот главная забота всех родителей. В поиске методов воспитания гениев откроем вам маленький секрет – именно счастливые малыши чаще всего добиваются больших успехов в учебе и жизни, но крайне редко люди с гениальными умственными способностями бывают счастливыми.

Как вырастить счастливого и умного ребенка

Как вырастить умного ребенка? Критерии понятий «быть умным» и «быть счастливым»

Давайте вообще определимся, что значит – воспитать умного ребенка? Являются ли мерилом большого ума или счастья энциклопедические знания?

На самом деле быть умным означает:

  • быть эрудированным, то есть иметь широкий кругозор и познания в разных сферах знаний, жизнедеятельности человека (начитанность);
  • уметь использовать эти знания в конкретных обстоятельствах;
  • уметь рассуждать, анализировать, делать самостоятельные выводы, решать поставленные задачи;
  • понимать, к чему приведут те или иные действия (еще одна черта мыслящей личности).

Одним из «кусочков» счастья для любого человека является возможность развиваться и реализовывать свой потенциал. И это, пожалуй, единственный компонент в формуле счастья, который имеет отношение к уму.

Счастливым малыш растет, когда:

  • его родители любят, поддерживают, разделяют его интересы, переживания;
  • есть друзья;
  • получается строить комфортные взаимоотношения с людьми;
  • можно заниматься любимым делом – играть, танцевать, общаться с приятелями, купаться в реке;
  • получается разрешить сложную задачу;
  • окружающие ценят детские достижения;
  • чувствует себя уверенно, имея возможность быть собой, свободу выбора.

А еще, когда родители умеют радоваться жизни. Да-да, счастье заразительно!

Как вырастить счастливого и умного ребенка

Как ребенку стать умным? Идеальные условия для развития умственных способностей

Счастливое взрослое будущее начинается с правильного дошкольного развития ребенка. Как правильно воспитывать малышей, чтобы реализовать план сделать их счастливыми и умными?

  1. Учите кроху доверию, доброте через свою заботу и любовь к нему.
  2. Помогайте преодолевать трудные моменты, неприятности, учите спокойно относиться к ошибкам, быть оптимистами.
  3. Уважайте мнение и интересы малыша, поощряйте его самостоятельную инициативу, позволяйте пережить личный опыт успеха и неудач.
  4. Развивайте коммуникабельность, ведь малышу предстоит стать частью социума и сталкиваться с самыми разными людьми.
  5. Много читайте хорошей литературы, расширяйте кругозор ребенка, вместе осваивайте разные новые занятия.
  6. Наполняйте жизнь положительными эмоциями. И даже учебу старайтесь превратить в увлекательное путешествие по миру знаний.

Ученые убеждены, что на фоне положительных эмоций детский интеллект развивается намного эффективнее.

Развитие детей в Школе ментальной арифметики Соробан (Россия)

Главная причина успешного развития учеников 5-11 лет в Соробан: развивающие курсы для детей создают идеальную среду, чтобы малыши могли стать умными. Огромное внимание отводится эмоциональной стороне воспитания. Так, ключевые задачи методики:

  • заинтересовать учеников в занятиях ментальным счетом и учебе в целом;
  • развивать когнитивные способности, сделать ребенка рассудительным, думающим, способным принимать решения;
  • обучать навыкам анализа и усвоения информации, решения конкретных задач с использованием интеллектуальных ресурсов и приобретенных знаний;
  • мотивировать на интеллектуальное развитие, помогая достичь успеха, поощряя за успешное обучение.

Уроки в Соробан проходят на фоне позитивных эмоций в игровой форме, помогают малышам стать уверенными и самостоятельными, умными успешными и счастливыми.

Как вырастить счастливого и умного ребенка

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