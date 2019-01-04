Как вырастить счастливого и умного ребенка

Когда в семье рождается ребенок, все поздравляют родителей и желают им, чтобы малыш рос здоровым, умным, счастливым. Мамы и папы тоже об этом мечтают. Каждое достижение крохи расценивается ими как личный успех, а любое огорчение – как собственная горесть. Как сделать ребенка умным и счастливым? Вот главная забота всех родителей. В поиске методов воспитания гениев откроем вам маленький секрет – именно счастливые малыши чаще всего добиваются больших успехов в учебе и жизни, но крайне редко люди с гениальными умственными способностями бывают счастливыми.

Как вырастить умного ребенка? Критерии понятий «быть умным» и «быть счастливым»

Давайте вообще определимся, что значит – воспитать умного ребенка? Являются ли мерилом большого ума или счастья энциклопедические знания?

На самом деле быть умным означает:

быть эрудированным, то есть иметь широкий кругозор и познания в разных сферах знаний, жизнедеятельности человека (начитанность);

уметь использовать эти знания в конкретных обстоятельствах;

уметь рассуждать, анализировать, делать самостоятельные выводы, решать поставленные задачи;

понимать, к чему приведут те или иные действия (еще одна черта мыслящей личности).

Одним из «кусочков» счастья для любого человека является возможность развиваться и реализовывать свой потенциал. И это, пожалуй, единственный компонент в формуле счастья, который имеет отношение к уму.

Счастливым малыш растет, когда:

его родители любят, поддерживают, разделяют его интересы, переживания;

есть друзья;

получается строить комфортные взаимоотношения с людьми;

можно заниматься любимым делом – играть, танцевать, общаться с приятелями, купаться в реке;

получается разрешить сложную задачу;

окружающие ценят детские достижения;

чувствует себя уверенно, имея возможность быть собой, свободу выбора.

А еще, когда родители умеют радоваться жизни. Да-да, счастье заразительно!

Как ребенку стать умным? Идеальные условия для развития умственных способностей

Счастливое взрослое будущее начинается с правильного дошкольного развития ребенка. Как правильно воспитывать малышей, чтобы реализовать план сделать их счастливыми и умными?

Учите кроху доверию, доброте через свою заботу и любовь к нему. Помогайте преодолевать трудные моменты, неприятности, учите спокойно относиться к ошибкам, быть оптимистами. Уважайте мнение и интересы малыша, поощряйте его самостоятельную инициативу, позволяйте пережить личный опыт успеха и неудач. Развивайте коммуникабельность, ведь малышу предстоит стать частью социума и сталкиваться с самыми разными людьми. Много читайте хорошей литературы, расширяйте кругозор ребенка, вместе осваивайте разные новые занятия. Наполняйте жизнь положительными эмоциями. И даже учебу старайтесь превратить в увлекательное путешествие по миру знаний.

Ученые убеждены, что на фоне положительных эмоций детский интеллект развивается намного эффективнее.

Развитие детей в Школе ментальной арифметики Соробан (Россия)

Главная причина успешного развития учеников 5-11 лет в Соробан: развивающие курсы для детей создают идеальную среду, чтобы малыши могли стать умными. Огромное внимание отводится эмоциональной стороне воспитания. Так, ключевые задачи методики:

заинтересовать учеников в занятиях ментальным счетом и учебе в целом;

развивать когнитивные способности, сделать ребенка рассудительным, думающим, способным принимать решения;

обучать навыкам анализа и усвоения информации, решения конкретных задач с использованием интеллектуальных ресурсов и приобретенных знаний;

мотивировать на интеллектуальное развитие, помогая достичь успеха, поощряя за успешное обучение.

Уроки в Соробан проходят на фоне позитивных эмоций в игровой форме, помогают малышам стать уверенными и самостоятельными, умными успешными и счастливыми.

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