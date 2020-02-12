Как выполнить техобслуживание гидравлики на термопластавтоматах

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Разберем основные моменты обслуживания гидравлики и принципы работы гидросистемы в инжекционно-литьевом оборудование. Сегодня термопластавтоматы нашли широкое применение для штучного и серийного производства пластмассовых изделий. Технология литья под давлением с использование термопластов очень эффективна, и это позволяет применять ее во вторичной переработке полимеров, что в свою очередь становиться особенно востребовано в современных условиях эколого-экономических проблем.
Гидравлическая система в термопластавтоматах состоит из компонентов различных производителей, наиболее часто встречаются гидрокомпоненты Hydac, Parker, BoschRexroth. Принципиальна схема гидросистемы зависит от типа ТПА и бренда, но не зависимо от схемы должна стабильно работать. Поломки в гидросистеме инжекционно-литьевой машины ведут к непроливаемости и увеличению брака. Правильная работа гидросистемы ТПА зависит от следующих моментов:
- Правильная работа электроники, управляющих клапанов.
- Стабильное давление в рабочей системе, без резких ударов.
- Быстродействия гидронасосов.
По мнению специалистов ООО ПКЦ "Кинематика" диагностику гидросистемы термопластавтомата необходимо начинать с опроса исполнительных механизмов и проверки давления в гидроаккумуляторах. С течением времени, примерно 10% в год, в гидроаккумуляторах падает давление просто от эксплуатации. От интенсивной нагрузки, перепада температуры в производственном помещении или после разбора, давление в гидравлическом аккумуляторе опускается ниже допустимых значений значительно быстрее. При падении давления и невозможности компенсировать это падение через гидроаккумулятор начинает действовать экстремальная нагрузка на гидронасос и другие механизмы. Что ведет по принципу "падения домино" к дальнейшим поломкам и дорогостоящему ремонту ТПА.
Варианты решения:
- Проверить давление в гидроаккумуляторе с использованием зарядного устройства. Зарядное устройство представляет собой манометр со штуцером сброса и комплектом шлангов, который накручивается на гидроаккумулятор со стороны газового клапана.
- Заправить гидроаккумулятор азотом с использование зарядного устройства FPU-1 или ARM-28. Кроме устройства FPU-1 или ARM-28, понадобиться баллоны с чистым азотом, переходники в зависимости от типа и бренда аккумулятора, определенная сноровка и опыт.
- Выполнить ремонт гидроаккумулятора, путем замены сменной резиновой груши. Надо понимать, что износ сменного эластомерного баллона зависит не только от времени, но и от чистоты рабочей жидкости, температуры окружающей среды и рабочих режимов. Если не регулярно менять фильтры и не следить за качеством рабочей жидкости в гидросистеме, то износ баллона значительно увеличивается. Сменные эластомерные баллоны для гидроаккумуляторов Hydac, Parker, BoschRexroth выполняются по единым стандартам, поэтому часто можно производить замену тем который есть в наличии.
Определить причину поломки ТПА, подобрать и заменить гидронасос, гидроклапаны, отремонтировать гидроаккумулятор помогут специалисты ООО ПКЦ "Кинематика". Решение самых сложных задач по гидравлике. Почему не работает и как отремонтировать гидронасос? Почему не держится давление в гидросистеме? Причины поломки гидравлики? Как отремонтировать гидроаккумулятор? ООО ПКЦ «Кинематика» поставляет гидравлику Hydac, Parker, BoschRexroth и др.
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