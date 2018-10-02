Как выбрать оптимальный вид страхования для автомобиля

Современная пенсионная жизнь - это не сидение в четырех стенах и не курсирование между магазином, больницей и домом. Люди возраста 60+ сейчас более активны. Они ездят на дачу, за грибами, ягодами и другими дарами леса, много путешествуют как внутри страны, так и за ее пределами, навещают своих детей, живущих в других городах и т.д. И во многих случаях незаменимым помощником им в этом является автомобиль.

Автомобиль должен быть застрахован, ведь в любой момент произойти может все что угодно. ДТП на дороге, падение дерева на крышу авто возле дома, вандализм по отношению к машине от хулиганов и т.д. Но как выбрать оптимальный вариант страхования? Объезжать все присутствующие страховые компании в городе - потеря времени. Тщательный мониторинг сайтов страховщиков - в общем-то тоже, хотя в этом случае процесс идет быстрее. Отличный выход можно найти на данном ресурсе: http://centr-zikova.ru. Здесь собрана информация, которая покажет где дешевле и выгоднее застраховать свое авто. ОСАГО, КАСКО - какой вид страхования нужен, тот и будет рассчитан сразу среди нескольких компаний страховщиков. Страхование предоставляется в городе Краснодаре для физических и юридических лиц. Рассчитать тариф можно в онлайн-режиме, а оформленный полис получить либо в офисе («Центр страхования Зыковой А.Ф.»), либо посредством курьерской доставки.

Многие водители выбирают для себя КАСКО, этот вид добровольного страхования защитит автомобиль от угона, хищения и ущерба. Покрытие полисом рисков достаточно большое. Например, ущерб, который был нанесен машине сторонними лицами, повреждения в результате проявлений стихии (удар молнии, наводнение, землетрясение и т.д.). Падение на машину сосулек. Есть и другие страховые моменты. У каждого игрока страхового рынка свой список случаев покрытия полисом. На стоимость КАСКО влияет много факторов. Люди в зрелом возрасте заплатят за него дешевле, чем представители молодого поколения. Тариф будет ниже, чем больше прошло времени с момента получение прав водителем до момента оформления страховки.

ОСАГО - еще один вид страхования автомобиля. Это страхование является обязательным. Полис покроет, к примеру, такую ситуацию, когда водитель попал в дорожно-транспортное происшествие из-за неосторожности, его признали виновным, был разбит дорогой автомобиль. Страховщики совершат выплаты пострадавшему (хозяину разбитого авто) за неудачливого водителя.

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