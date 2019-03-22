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Как выбрать одежду большого размера?
Ксения ДАВЫДОВА   
22 Марта 2019 г.
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Как выбрать одежду большого размера?

Легко одеть среднегабаритного человека... Всё ему как раз, всё ему впору, на средние размеры и модельный ряд радует своим многообразием и ассортимент - шире некуда.

Другое дело - полные люди. Это только в детстве мальчики мечтают вырасти большими и сильными. А когда выросли... Оказывается, у больших людей и проблем намного больше и одна из них - купить одежду. Хочется одеваться и стильно, и модно, кому-то, может быть, даже эпатажно... А получается, что в бутиках одежды не то, что цвет, фасон, сам размер-то иногда найти невозможно, особенно если он больше шестидесятого.

Обладатели крупных фигур чаще всего не могут позволить себе привередничать, и увидев одежду более-менее подходящего размера, покупают не глядя, лишь бы влезть, лишь бы застегнуть. Сейчас, с появлением интернет-магазинов, ситуация изменилась коренным образом.

На радость людям с лишним весом, выбрать одежду большого размера уже - больше не такая серьезная проблема. Не надо никуда ехать, а приехав, с разочарованным видом топтаться у стойки с одиноким пиджаком 68 размера, причем такого унылого цвета, что подобрать остальное в тон не смог бы и самый продвинутый стилист. Все, что нужно, у вас на мониторе, перед глазами: широкий диапазон моделей, приятное разнообразие тканей, многоплановость стилей, цветовая гамма...

То, о чем мечтали великаны, сбывается. Теперь можно подобрать одежду для спорта большого размера и в тон, и в "масть".

Раньше существенную проблему создавал подбор делового костюма, не говоря уже о коктейльном, клубном вариантах. Обновить летний гардероб в соответствии со своими желаниями тоже не представлялось возможным. Иное дело теперь. Практически любая модель включает в свой размерный ряд одежду больших размеров. Самый взыскательный вкус в состоянии удовлетворить предлагаемые товары.

В широком ассортименте представлены коллекции одежды весна-лето. Великолепное качество футболок, эксклюзивное цветовое решение, сочетание различных технологий нанесения рисунка и комбинационные фантазии по использованию ткани разных фактур никого не смогут оставить равнодушным.

Столь же разнообразны зимняя и осенняя коллекции. В прежнее время устойчивый спрос на одежду больших размеров на порядок опережал возможности предложения, сейчас же, передовые технологии в сфере продаж позволяют говорить о том, что процесс повернул вспять и страна не производит столько "великанов", чтобы иметь возможность компенсировать обилие предложенных товаров.

Если в недалеком прошлом, доля марок женской одежды премиум-класса составляла существенную часть в объемах продаж интернет-магазина по сравнению с мужской, такого же уровня, то теперь ситуация изменилась и потребительский спрос на женскую одежду сместился в сторону эконом-класса, интересы же мужской части крупного населения страны понемногу перебираются в премиум-класс.

О чем это говорит? О том, что наконец-то появилась возможность одеваться сообразно своим предпочтениям и возможностям. У "великанов" впервые за много лет у них появился выбор. А это так много значит для людей, никогда его не имевших!

Теперь можно не шить одежду на заказ, надо просто выбрать. Но и это, при таком разнообразии, согласитесь, совсем не так уж и просто!

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