Как выбрать одежду большого размера?

Легко одеть среднегабаритного человека... Всё ему как раз, всё ему впору, на средние размеры и модельный ряд радует своим многообразием и ассортимент - шире некуда.
Другое дело - полные люди. Это только в детстве мальчики мечтают вырасти большими и сильными. А когда выросли... Оказывается, у больших людей и проблем намного больше и одна из них - купить одежду. Хочется одеваться и стильно, и модно, кому-то, может быть, даже эпатажно... А получается, что в бутиках одежды не то, что цвет, фасон, сам размер-то иногда найти невозможно, особенно если он больше шестидесятого.
Обладатели крупных фигур чаще всего не могут позволить себе привередничать, и увидев одежду более-менее подходящего размера, покупают не глядя, лишь бы влезть, лишь бы застегнуть. Сейчас, с появлением интернет-магазинов, ситуация изменилась коренным образом.
На радость людям с лишним весом, выбрать одежду большого размера уже - больше не такая серьезная проблема. Не надо никуда ехать, а приехав, с разочарованным видом топтаться у стойки с одиноким пиджаком 68 размера, причем такого унылого цвета, что подобрать остальное в тон не смог бы и самый продвинутый стилист. Все, что нужно, у вас на мониторе, перед глазами: широкий диапазон моделей, приятное разнообразие тканей, многоплановость стилей, цветовая гамма...
То, о чем мечтали великаны, сбывается. Теперь можно подобрать одежду для спорта большого размера и в тон, и в "масть".
Раньше существенную проблему создавал подбор делового костюма, не говоря уже о коктейльном, клубном вариантах. Обновить летний гардероб в соответствии со своими желаниями тоже не представлялось возможным. Иное дело теперь. Практически любая модель включает в свой размерный ряд одежду больших размеров. Самый взыскательный вкус в состоянии удовлетворить предлагаемые товары.
В широком ассортименте представлены коллекции одежды весна-лето. Великолепное качество футболок, эксклюзивное цветовое решение, сочетание различных технологий нанесения рисунка и комбинационные фантазии по использованию ткани разных фактур никого не смогут оставить равнодушным.
Столь же разнообразны зимняя и осенняя коллекции. В прежнее время устойчивый спрос на одежду больших размеров на порядок опережал возможности предложения, сейчас же, передовые технологии в сфере продаж позволяют говорить о том, что процесс повернул вспять и страна не производит столько "великанов", чтобы иметь возможность компенсировать обилие предложенных товаров.
Если в недалеком прошлом, доля марок женской одежды премиум-класса составляла существенную часть в объемах продаж интернет-магазина по сравнению с мужской, такого же уровня, то теперь ситуация изменилась и потребительский спрос на женскую одежду сместился в сторону эконом-класса, интересы же мужской части крупного населения страны понемногу перебираются в премиум-класс.
О чем это говорит? О том, что наконец-то появилась возможность одеваться сообразно своим предпочтениям и возможностям. У "великанов" впервые за много лет у них появился выбор. А это так много значит для людей, никогда его не имевших!
Теперь можно не шить одежду на заказ, надо просто выбрать. Но и это, при таком разнообразии, согласитесь, совсем не так уж и просто!
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Next
Prev
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Если не хватает стажа для пенсии: что делать?
Учитывая, что Россия находится в процессе реформирования пенсионной системы, многим гражданам банально не хватает нескольких пенсионных баллов или лет стажа. И это не говоря уже о младшем поколении, работающе...
Переходный период
С 1 января 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет...
Пенсионное страхование. А с чем "его едят"?
Каждый человек хочет прожить достойную старость. И в этом ему помогает пенсионное страхование, которое уже давно не является незнакомым и странным термином. Жизнь диктует, что об этом нужно хоть немножечко зн...