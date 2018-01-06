Как выбрать недорогой матрас?

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Если вы стеснены в средствах, это ни в коем случае не должно отражаться на качестве вашего сна. Когда нет денег на дорогостоящее изделие с начинкой из латекса или кокосового волокна, нужно подойти к выбору матраса с особой ответственностью, и можете быть уверены - вы непременно найдете качественный и недорогой матрас, отвечающий требованиям ортопедии, технологичности, надежности, долговечности и экологической безопасности.
При выборе матраса, нужно не столько обращать внимание на цену, сколько на производителя и качество исполнения.
Выбираем дешевый, но качественный матрас
Что приемлемо в недорогом матрасе:
- близко расположенные пружины в независимом пружинном блоке;
- независимый блок пружин, изготовленный на высокотехнологичном импортном оборудовании;
- достаточно толстая прослойка (не менее 2 см) из нескольких видов материалов над пружинным блоком;
- ортопедическая пена хорошего качества в матрасе без пружин или с пружинами;
- xехол из жаккардовой ткани со стеганой прокладкой из ватина или синтепона, с ровными швами и качественной фурнитурой;
- качественное изделие от малоизвестного производителя;
- абсолютно новый матрас эконом класса.
Что неприемлемо в недорогом матрасе:
- разреженный блок пружин типа «bonnel» (зависимые пружины расположены с большими пропусками);
- кустарно выполненный независимый пружинный блок;
- толщина прослойки над пружинами менее 15-20 мм;
- поролон (полиуретан) низкой плотности, предназначенный для спинок и подлокотников, но не пригодный для использования на матрасах;
- нестеганый чехол из «слабенького» для этих целей материала;
- отсутствие сертификата качества может указывать на некачественные материалы и кустарное изготовление матраса;
- использование матраса б/у, категорически недопустимо.
Зачастую роскошный внешний вид обманывает доверчивых покупателей. Но за красивым фасадом может скрываться некачественный наполнитель. И если при «испытаниях» на ортопедический эффект матрас будет вести себя вполне прилично, то спустя месяц-другой утратит свою изначальную форму, а о повторении анатомии тела и говорить не приходится. Людям весом более 80 кг советуем подбирать ортопедический матрас с независимым пружинным блоком или вовсе беспружинный на основе ортопедической пены, такие матрасы выдерживают большой вес и оказывают ортопедическую поддержку на протяжении всего срока службы.
Основные недостатки недорогих матрасов, на которые следует обратить внимание при покупке:
- быстрая деформация и проседание под пользователем весом более 80 кг;
- прослойки наполнителя недолговечны и быстро изнашиваются;раздражающий скрип пружин (матрасы типа «bonnel»);
- используемые для наполнителей и чехлов материалы выделяют долго выветриваемые токсичные запахи.
Обращайте внимания на недорогие матрасы с ненатуральными наполнителями, такие как искусственный латекс, пена с "памятью формы" и холлкон. В таких изделиях используются материалы высокого класса имеющие сертификат, что повышает их качество и долговечность, однако стоимость существенно уменьшается. Однако выбирая бюджетный матрас, обратите внимание на изделия с чехлами из натуральной ткани – хлопка, сатина, жаккардаи пр.
И последнее: в магазинах крайне редко выставляются на продажу дешевые матрасы, поэтому их лучше подыскивать в интернете? советуясь с консультантом. Высококачественный и недорогой матрас можно приобрести тут.
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