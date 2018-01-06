Как выбрать недорогой матрас?

Если вы стеснены в средствах, это ни в коем случае не должно отражаться на качестве вашего сна. Когда нет денег на дорогостоящее изделие с начинкой из латекса или кокосового волокна, нужно подойти к выбору матраса с особой ответственностью, и можете быть уверены - вы непременно найдете качественный и недорогой матрас, отвечающий требованиям ортопедии, технологичности, надежности, долговечности и экологической безопасности. При выборе матраса, нужно не столько обращать внимание на цену, сколько на производителя и качество исполнения.

Выбираем дешевый, но качественный матрас

Что приемлемо в недорогом матрасе:

близко расположенные пружины в независимом пружинном блоке;

независимый блок пружин, изготовленный на высокотехнологичном импортном оборудовании;

достаточно толстая прослойка (не менее 2 см) из нескольких видов материалов над пружинным блоком;

ортопедическая пена хорошего качества в матрасе без пружин или с пружинами;

xехол из жаккардовой ткани со стеганой прокладкой из ватина или синтепона, с ровными швами и качественной фурнитурой;

качественное изделие от малоизвестного производителя;

абсолютно новый матрас эконом класса.

Что неприемлемо в недорогом матрасе:

разреженный блок пружин типа «bonnel» (зависимые пружины расположены с большими пропусками);

кустарно выполненный независимый пружинный блок;

толщина прослойки над пружинами менее 15-20 мм;

поролон (полиуретан) низкой плотности, предназначенный для спинок и подлокотников, но не пригодный для использования на матрасах;

нестеганый чехол из «слабенького» для этих целей материала;

отсутствие сертификата качества может указывать на некачественные материалы и кустарное изготовление матраса;

использование матраса б/у, категорически недопустимо.

Зачастую роскошный внешний вид обманывает доверчивых покупателей. Но за красивым фасадом может скрываться некачественный наполнитель. И если при «испытаниях» на ортопедический эффект матрас будет вести себя вполне прилично, то спустя месяц-другой утратит свою изначальную форму, а о повторении анатомии тела и говорить не приходится. Людям весом более 80 кг советуем подбирать ортопедический матрас с независимым пружинным блоком или вовсе беспружинный на основе ортопедической пены, такие матрасы выдерживают большой вес и оказывают ортопедическую поддержку на протяжении всего срока службы.

Основные недостатки недорогих матрасов, на которые следует обратить внимание при покупке:

быстрая деформация и проседание под пользователем весом более 80 кг;

прослойки наполнителя недолговечны и быстро изнашиваются;раздражающий скрип пружин (матрасы типа «bonnel»);

используемые для наполнителей и чехлов материалы выделяют долго выветриваемые токсичные запахи.

Обращайте внимания на недорогие матрасы с ненатуральными наполнителями, такие как искусственный латекс, пена с "памятью формы" и холлкон. В таких изделиях используются материалы высокого класса имеющие сертификат, что повышает их качество и долговечность, однако стоимость существенно уменьшается. Однако выбирая бюджетный матрас, обратите внимание на изделия с чехлами из натуральной ткани – хлопка, сатина, жаккардаи пр.

И последнее: в магазинах крайне редко выставляются на продажу дешевые матрасы, поэтому их лучше подыскивать в интернете? советуясь с консультантом. Высококачественный и недорогой матрас можно приобрести тут.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ