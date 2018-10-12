Как выбрать карнизы для штор?

Чтобы правильно подобрать под интерьер комнат карнизы для штор, нужно знать их основные разновидности и особенности.

Большинство карнизов состоит из штанги, на которую при помощи колец, зажимов или люверсов подвешиваются шторы, и кронштейнов, закрепляющих ее на поверхности.

По способу крепления карнизы бывают потолочными и настенными. Первые устанавливаются целиком непосредственно на потолке, а вторые закрепляются на некотором расстоянии от стены кронштейнами. Потолочные конструкции обычно используются в небольших комнатах с невысокими потолками, чтобы визуально увеличить пространство. Настенные карнизы считаются универсальными.

Беспроигрышным вариантом для большинства помещений по праву является металлический карниз. Его любят за долговечность, простоту ухода и благородный внешний вид. Металлический карниз часто используется в спальных и гостиных комнатах. Прочный материал с легкостью выдерживает популярную комбинацию из плотной портьерной и легкой тюлевой ткани. Большой выбор крепежных конструкций из металла на современном рынке позволяет подобрать модель под любой интерьер.

Декоративный карниз обычно изготавливается из дерева или металлического сплава. От классического металлического его отличает обилие дизайнерских элементов. Декорированный причудливыми капителями, наконечниками и резьбой, такой карниз чаще всего приобретается для того, чтобы создать в помещении атмосферу роскоши и богатства.

Кованые карнизы зачастую изготавливаются вручную и отлично выглядят в изысканных интерьерах, поддерживая их стилистическую гармонию. Штангу такого карниза украшают фантазийные наконечники. Стройная конструкция, дополненная качественными шторами, превращает окно в настоящее произведение искусства.

Особенность багетных крепежных систем заключается в багетной планке – декоративном элементе из металла, дерева или полимерных материалов, скрывающем детали конструкции. Багетная система крепления гармонично смотрится на окнах, оформленных с акцентом на тканевом полотне.

Способность гибких карнизов принимать любую нужную форму делает их настоящей палочкой-выручалочкой для сложных оконных проемов и пространств, требующих зонирования. Весомым минусом пластиковой конструкции является то, что она выдерживает только легкие ткани и не подходит для натяжных потолков.

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