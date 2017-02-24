Как выбрать игрушки на ёлку?

В настоящее время на рынке представлены самые разные ёлочные игрушки. Украшать ёлку можно шариками, фигурками зверей, звёздочками. На что же обращать внимание при выборе качественных игрушек?

Стеклянные и пластиковые изделия

Современные игрушки для ёлки делаются из стекла и пластмассы. В процессе выбора надо обращать внимание не только на эстетические свойства изделий, но и на кое-что другое. Например, необходимо помнить о соображениях безопасности. Не секрет, что чересчур хрупкие ёлочные игрушки, выполненные из стекла, могут разбиться неожиданно, из-за чего вы можете получить травму. В особенности это опасно в том случае, если в вашей семье есть маленькие детки. Если же говорить о пластиковых игрушках, то нужно понимать, что зачастую для их изготовления используются очень ядовитые вещества, такие, как фенолы и формальдегиды. Несколько токсичных шаров может грозить вам отравлением.

Чему уделить внимание?

Если вы приобретаете игрушки на елку из стекла, то обязательно возьмите с собой нить или ленту. Для проверки надёжности крепления надо продеть нить в «ушко» петельки. В том случае, если петля не держится в отверстии, то покупать такую игрушку не следует. Кроме того, выбирая стеклянные ёлочные игрушки, надо обратить внимание на качество верхнего слоя. На хороших игрушках слой краски не слезает. Проверьте его надёжность с помощью салфетки. Изделием можно будет пользоваться для украшения ёлки, если краска не останется на салфетке. Также обратите внимание на то, что вес стеклянных игрушек не должен быть чересчур большим. В случае значительного веса веточки будут прогибаться, а игрушки разобьются.

Занимаясь выбором пластмассовых ёлочных игрушек, надо использовать собственное обоняние. Известно, что в украшениях не самого высокого качества могут применяться токсичные пластмассы, которые вредны для здоровья человека. Если вы чувствуете специфичный запах, то приобретать данные изделие нельзя. Важно отметить, что далеко не всякая токсичная пластмасса обладает неприятным ароматом. Поэтому необходимо изучить документацию на праздничную продукцию. Попросите её у продавца, он должен предоставить вам её. Если же вам не показывают бумаги, то имеет смысл поискать игрушки в другом магазине.

К слову, приступая к выбору ёлочных украшений, увлекаться не следует. В наше время в моде ёлочки, которые украшены достаточно скромно. Весьма актуальными считаются сегодня игрушки, выполненные в старом советском стиле. Также можно приобрести несколько шариков, сделанных в виде символов китайского гороскопа.

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