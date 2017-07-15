Как выбрать душевые кабины для дачи: рекомендации В-Ванна.Ру

Обустройство комфортного места для приема душевых процедур особенно актуально в дачном доме, который становится местом частого пребывания в летний период. Решением в данном случае становится кабинка для душа, которая сочетает комфортабельность и компактность исполнения, служит альтернативой классической ванне. О том, как выбрать душевую кабину для дачи среди многообразия представленных моделей рассказывает руководитель отдела продаж интернет-магазина В-Ванна.Ру Рафаил Никитин.

Размеры устройств

- Начнем с габаритных особенностей кабин River. Какой размерный ряд предлагает бренд?

Благодаря компактному исполнению душевые кабины для дачи https://www.v-vanna.ru/dushevye-kabiny/dlya-dachi/ способны разместиться в помещениях ограниченной площади, органично вписаться в интерьер кухни, если отдельное помещение в загородном доме не предусмотрено. Востребованными выступают модели 80х80 см и 90х90 см, которые требуют немного пространства, но обеспечивают комфортный прием процедур.

Материалы исполнения

- Рафаил, какие материалы использует производитель для дачных моделей?

В качестве материалов для поддонов применяется сталь или акрил, так как конструкции материалов отличаются небольшой массой и позволяют осуществлять транспортировку и установку без посторонней помощи.

Акриловые поддоны сочетают доступную цену и комфортабельность. Благодаря пластичным свойствам материала возможно изготовление агрегата различной конфигурации. Плюсом является высокое шумопоглощение и быстрый нагрев основания. Акриловые основания River способны выдерживать нагрузку до 200 кг благодаря наличию прочного металлического каркаса.

Стальные основания востребованы из-за доступной стоимости, что является определяющим при выборе дачной модели, предусматривают высокую износостойкость. Недостатком стали является шум при падении водяной струи и потеря тепла.

При производстве створок бренд применяет упрочненное закаленное стекло толщиной 5 мм, которое предусматривает прозрачное, матированное и узорчатое оформление.

Типы поддонов

- Что можно сказать о конфигурациях поддонов для дач?

В каталоге доступны конструкции угловой и полукруглой формы, которые занимают минимум пространства и позволяют задействовать пустующие углы комнаты. При наличии свободной площади для загородного дома можно подобрать модели квадратной, прямоугольной и асимметричной конфигурации, которые отличаются повышенной вместительностью.

По глубине поддона классическим вариантом модели для дачи считается низкий тип основания, который одинаково удобен для пользователей всех возрастов. При желании можно обустроить помещение агрегатом с глубоким поддоном, который частично обеспечивает функциональность ванны.

Дополнительные режимы

- Какой дополнительный функционал могут содержать модели от компании River?

Чтобы кабинка служила не только для душа, но и для души, можно подобрать агрегаты с дополнительными режимами для релаксации и отдыха. Помимо стандартного душевого набора оборудование может комплектоваться;

Системой гидромассажа;

Душем с эффектом тропиков;

Хромотерапией.

При желании можно отойти от минималистичного варианта и отдать предпочтение конструкциям с функцией турецкой бани, которые позволяет сочетать прелести домашней парной с загородным отдыхом.

Новинка River Nara 80/26 MT

- Какие особенности у новой кабины River Nara 80/26 MT?

Новая модель River Nara 80/26 MT (см. подробнее https://www.v-vanna.ru/modeli/river-dushevaya-kabina-nara-80-26-mt-b-k/) характеризуется компактным исполнением, что позволяет без труда размещать оборудование в небольшом загородном домике. Устройство предусматривает небольшой функциональный набор, но его достаточно для комфортного купания при отдыхе на даче. Геометрия изделия отвечает параметрам четверти круга. Задняя панель кабинки имеет стеклянную поверхность, передние створки выполнены из матированного стекла.

Корпус оборудования имеет универсальный белый цвет, небольшая высота поддона не составляет преград при использовании пожилыми людьми. Высота конструкции составляет 190 см, габаритные размеры – 80х80 см.

- Рафаил, спасибо за интересное интервью и полезные рекомендации, которые помогут читателям определиться с выбором кабины для дачи.

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