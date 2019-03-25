Как выбрать брус для строительства дома?

Строительство собственного дома – это ответственный и довольно трудоемкий процесс. Для начала нужно определиться с выбором материала, а именно с видом бруса из которого будем возводить дом. Брус – представляет собой материал толщиной и шириной от ста миллиметров и более. Может производиться из клееных досок и бревен. Для постройки домов используют нестроганый, профилированный и клееный брус.

Брус нестроганый

Этот брус с прямоугольным сечением имеет самую недорогую стоимость. Хоть это и недорогой материал, но обладает рядом существенных недостатков. Самое важное, он имеет грубую, плохую обработку. Нужно подготовиться к тому, что потребуется дополнительная обработка данного материала при строительстве, а так же отделка стен как снаружи так и внутри, что влечет за собой дополнительные затраты и потерю времени. Усадка дома длится достаточно долго и может достигать двух лет.

Брус профилированный

Такой вид бруса является высокотехнологичным строительным материалом. Изготовлен в основном из хвойных пород дерева. Самое главное отличие его от других видов в том, что боковые стороны имеют форму «шип-паз», что позволяет стыковать брус при строительстве между собой. В зависимости от назначения может быть с различными сечениями. Подвергается минимальной усадке. Материал не требует дополнительной обработки. А за счет системы «шип-паз» строительство такого дома происходит в очень сжатые сроки.

Брус клееный

Самый качественный и прочный из деревянных материалов для строительства. Производится он по технологии склеивания между собой заранее комплексно обработанных деревянных ламелей, которые подвергаются сортировке и вырезке дефектов. Преимущественно из хвойных пород деревьев. Клееный брус можно сравнивать по некоторым характеристикам с массивом древесины. Такой материал практически совсем не подвергается усадке, что дает возможность преступить к последующей отделке дома сразу после его возведения. Брус имеет высокие тепло-, шумо- и звукоизоляционные свойства. Именно поэтому популярны дома из клееного бруса в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России.

При строительстве деревянного дома очень важно понимать качество материала, который является основным, и в дальнейшем дом будет служить вам много лет.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ