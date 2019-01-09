Как в Туле «скорая помощь» «сглаз» снимала

В Туле бригаде «скорой помощи» пришлось объяснять, что медицина не занимается снятием «сглаза» и «порчи».

Как сообщает портал «Медицинская Россия», ссылаясь на свои источники, «скорую помощь» к пятимесячному ребенку вызвали, сообщив, что ребенок часто плачет и мало спит.

Когда бригада медиков прибыла на вызов, мать ребенка пожаловалась, что мальчик часто плачет, спит только с двух часов ночи до восьми часов утра. Женщина заявила, что «устала» от сына.

При осмотре ребенка медики не выявили никаких отклонений, кроме особенностей закрытия родничка. Мать объяснила, что сама дает сыну витамин Д три раза в сутки. Врач посоветовал витамин больше не давать.

Неожиданно дедушка ребенка заявил фельдшерам, что мать ребенка кто-то «сглазил».

«Вы что, не видите, что на матери сглаз? Его на нее две недели назад кто-то наложил, вот ребенок и плачет теперь! Мы же вас вызвали чтоб вы сглаз сняли», — сказал пожилой туляк, а мать и бабушка малыша закивали в подтверждение его слов.

При этом ребенок в присутствии врачей был спокоен и даже улыбался. На вопрос, посещали ли они педиатра, мать ответила, что не ходила к нему и не собирается.

«Медики тщетно пытались объяснить, что снятием сглаза они не занимаются. После безуспешных попыток вразумить семью, они покинули квартиру», — рассказал источник медицинского портала.

По инф. rosbalt.ru

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